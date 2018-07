Ji skirta paminėti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų. Pašto ženklus „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo karūnavimui – 300 metų“ kūrė lenkų dailininkė Agnieszka Sancewicz, pranešė Lietuvos paštas. Lietuvoje šis ženklas išleidžiamas 30 tūkst. vienetų tiražu, nominalo vertė – 1,56 euro, Lenkijoje – 105 tūkst. vienetų tiražu, nominalo vertė – 3,2 zloto. Kartu su unikaliais pašto ženklais abiejose šalyse bus išleisti ir pirmosios dienos vokai. Penktadienį pašto korespondencija, apmokama naujuoju pašto ženklu, Trakų pašte bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu. Bendras Lietuvos ir Lenkijos pašto ženklas išleistas pirmą kartą. Seimas 2018-uosius yra paskelbęs Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Tai seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antrasis Abiejų Tautų Respublikoje.











