Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį patenkino E. Šato ieškinį – Seimas jam privalės atlyginti 4 tūkst. eurų neturtinės žalos ir apie 2 tūkst. eurų teisinių išlaidų. Anot teismo, „MG Baltic“ pareikšti įtarimai politinės korupcijos byloje, tačiau E. Šatas jokioje su koncernu siejamoje byloje nebuvo apklaustas, jokie įtarimai jam nepareikšti, jo atžvilgiu niekada nebuvo pradėtas joks ikiteisminis tyrimas. Be to, paviešinus VSD informaciją, prezidentės ir premjero iniciatyva Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) patikrino E. Šato veiklą, tačiau pagrindų jį atleisti nenustatė. „Dėl visų šių priežasčių šioje byloje konstatuotinas faktas, jog paskleistos žinios apie ieškovą neatitinka tikrovės“, – rašoma teismo nutartyje. Pasak VSD pažymos, „MG Baltic“ siekiant įsigyti dalį didžiausios šalyje alkoholio gamybos bendrovės „Alita“ akcijų, E. Šatas tapo koncerno „savu žmogumi“ Konkurencijos taryboje ir siekė palankaus sprendimo verslo grupei. E. Šatas tarybos nariu dirba nuo 2011-ųjų rugpjūčio, o 2012-ųjų gegužę paskirtas Š. Keserausko pavaduotoju. Abu kartus jį į tarybą paskyrė prezidentė, pirmąjį – teikiant tuometiniam premjerui Andriui Kubiliui, antrąjį – S. Skverneliui. E. Šatas į teismą dėl garbės ir orumo gynimo kreipėsi pernai rugsėjį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.