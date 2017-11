Kol galios šios apsaugos priemonės, iš P. Baršausko negalės būti atimtas habilituoto daktaro laipsnis. Teismo atstovė Sigita Jacinevičienė - Baltaduonė BNS sakė, kad teismas praėjusią savaitę sustabdė kontrolieriaus išvados vykdymą iki galutinio sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas dar gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. P. Baršauskas teismo prašo apskritai naikinti jam nepalankų V. Sadausko spendimą. Pasak jo advokatės Jurgitos Judickienės, kontrolieriaus tyrimas buvo atliekamas vienašališkai, taip pat viršijant įgaliojimus ir nesilaikant skaidrumo bei teisės būti išklausytam principų. Jos teigimu, sprendimas priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo, todėl teismo prašoma jį panaikinti. Susiję straipsniai: VGTU rengiasi atimti mokslinį laipsnį iš buvusio KTU rektoriaus Baršausko P. Baršauskas dėl plagijavimo nebus baudžiamas Kontrolieriaus tarnyba spalį pareiškė, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršaukas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Tokią išvadą pateikęs kontrolierius V. Sadauskas nurodė Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) atšaukti sprendimą dėl laipsnio P. Baršauskui suteikimo. VGTU senatas šią savaitę patvirtino bendras laipsnių atėmimo procedūras. Šio universiteto prorektorius Antanas Čenys BNS sakė, kad konkrečiai dėl P. Baršausko habilituoto daktaro laipsnio galėtų būti sprendžiama artimiausiais mėnesiais. Visgi, jo teigimu, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sprendimas nusikels. „Mūsų teisininkai suformulavo mokslo vardų ir laipsnių atšaukimo procedūrą, kadangi tokios procedūros pas mus nebuvo iki šiol. Ta procedūra iš esmės yra labai paprasta – susiveda į tai, kad jeigu arba komisija, arba kažkas iš išorės kreipiasi, senatas privalo per artimiausią posėdį, bet ne vėliau kaip per trejus metus priimti sprendimą“, – sakė A. Čenys. P. Baršauskas monografiją VGTU apsigynė 2002 metais. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius tyrimą dėl plagiato P. Baršausko monografijoje atliko gavęs buvusio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Algirdo Avižienio prašymą. Dar atliekant šį tyrimą, P. Baršauskas po raginimų atsistatydinti KTU tarybai įteikė prašymą jį atleisti, ši jo prašymą tenkino. P. Baršauskas pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.

