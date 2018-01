Buvęs teatro vadovas, kuris yra teisiamas dėl pasikėsinimo priversti lytiškai santykiauti, siekia, kad jam būtų panaikinta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo.

L. Zaikauskas iš direktoriaus pareigų atleistas pernai birželį dėl dviejų šiurkščių pažeidimų – seksualinio priekabiavimo prie teatro aktorės ir dėl to, kad be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą.

Be šių, ministerijos sudaryta tyrimo komisija nustatė ir kitų pažeidimų: L.M. Zaikauskas naudojosi darbiniu automobiliu asmeniniams reikalams, painiojo viešus ir privačius interesus, nenusišalino samdydamas sutuoktinę teatre.

L. Zaikauskas teatrui vadovavo nuo 2015-ųjų spalio – buvo paskirtas penkerių metų kadencijai. Anksčiau jis yra dirbęs įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose, 1992-1999 metais vadovavo Lietuvos rusų dramos teatrui. Dramos ir muzikiniuose teatruose bei televizijoje yra pastatęs per 80 spektaklių.

Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose šiuo metu nagrinėjama byla, kurioje buvęs teatro vadovas teisiamas po to, kai jauna aktorė kreipėsi į teisėsaugos pareigūnus dėl nederamo teatro direktoriaus elgesio. Ji teigė, kad pastarasis, vartodamas psichinę prievartą bei pasinaudodamas jos tarnybiniu priklausomumu, reikalavo lytinių santykių. Savo kėslų teatro vadovui įgyvendinti nepavyko, nes aktorė atsisakė paklusti ir apie L. M. Zaikausko elgesį prabilo viešai.

Aktorė Erika Račkytė J. Miltinio teatre repetavo L. M. Zaikausko režisuotame spektaklyje „Mergaitės svajonė“. Mergina nurodė, kad per repeticijas J. Miltinio dramos teatro vadovas ne kartą jai minėjo, jog po spektaklio premjeros ji turės su juo „permiegoti“, tokiu būdu atsidėkodama už repeticijas. Pasak E. Račkytės, L. M. Zaikauskas jai sakė, kad tik turėdama lytinių santykių su juo ji bus žvaigždė, jei ne, bus priversta išeiti iš darbo. Merginos tvirtinimu, pernai metų kovo 13 dieną apie 18.30 val. prieš repeticiją vadovas pasakė: „ateik čia“, suėmė jai už veido bei pradėjo pareiškėją bučiuoti per prievartą, įsakydamas jai išsižioti. Tą pačią dieną jis po repeticijos išjungė šviesą ir vėl suėmė už veido bei pradėjo bučiuoti per prievartą.

Byla teisme nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. L. M. Zaikauskas kaltu neprisipažįsta.

Už vertimą lytiškai santykiauti Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.