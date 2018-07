Prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas meras nuo pareigų buvo nušalintas birželį, jam uždrausta lankytis savivaldybės pastate. Specialiųjų tyrimų tarnyba įtaria, kad Panevėžio savivaldybėje buvo duodami neteisėti nurodymai tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. R. M. Račkauskas jam mestus įtarimus atmeta ir sieja su politinių oponentų puolimu. Panevėžio apygardos teismas nurodė, kad eidamas mero pareigas įtariamasis „gali daryti įtaką jau apklaustiems ir dar neapklaustiems savivaldybės ar su ja susijusių įstaigų ar įmonių darbuotojams“, taip pat siekti suderinti parodymus, paslėpti tyrimui reikšmės turinčius daiktus ar dokumentus, tęsti nusikaltimus. Teismas akcentavo, kad tyrimas pradėtas tik šių metų gegužės pabaigoje, iki šiol vykdomi aktyvūs ikiteisminio tyrimo veiksmai, tyrimo dalyviais gali tapti ir daugiau šiuo metu nenustatytų asmenų. „Todėl, teismo manymu, R. M. R. skirtas nušalimas nuo pareigų nėra perteklinė procesinė prievartos priemonė, ir prokurorų paskirtos vienintelės kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti šioje bylos tyrimo stadijoje nepakanka“, – nurodo teismas. Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį turėtų priimti sprendimą ir dėl įtarimų tyrime taip pat sulaukusios R. M. Račkausko patarėjos Gintarės Maskoliūnienės – ji taip pat siekia, jog teismas panaikintų anksčiau skirtą nušalinimą nuo pareigų mėnesiui. Kaip skelbė teisėsauga, tyrime be mero ir jo patarėjos įtarimai pareikšti ir keturiems verslo atstovams, vienas jų, BNS žiniomis – G. Maskoliūnienės tėvas Gintaras Jurgėlas.

