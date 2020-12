Teigiamų COVID-19 tyrimų rezultatų fiksuota santykinai daugiausiai mažose savivaldybėse

Vos kelis tūkstančius gyventojų turinčiame Birštone teigiamų tyrimų per minimą laikotarpį nustatyta 43,6 proc. (iš 39-ių), Pagėgių sav. – 46,1 proc. iš 89-ių. Alytaus rajone iš 437 atliktų tyrimų teigiamų atsakymų gauta 40 procentų.

Daugiausiai, net 19 252, COVID-19 tyrimų per 7 pastarąsias paras atlikta didžiausiame Lietuvos mieste – Vilniuje. Teigiamų atvejų nustatyta 21,9 proc., Kaune iš 10 175 tyrimų teigiamų atsakymų buvo 20,6 proc. Klaipėdoje – 24,2 proc. iš 4171 tyrimo, Šiauliuose – 19,9 proc. iš 3536 tyrimų, Panevėžyje – 35,8 proc. iš 2916 tyrimų.

Pastarasis miestas, primena ELTA, ne vieną savaitę pirmauja Lietuvos savivaldybių sąraše, sudarytame pagal 100 tūkst. gyventojų tenkančio sergamumo koronaviruso liga naujų atvejų skaičių, nustatytą per 14 pastarųjų dienų. Šiame mieste minimu laikotarpiu registruota 2379,9 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Alytuje šis rodiklis, šeštadienį paskelbtais Nacionalinio sveikatos centro duomenimis, siekia 2264,8 atv., Pakruojo rajono savivaldybėje – 2149,7 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Lietuvos vidurkis šiuo metu – 1384 nauji COVID-19 atvejai, registruoti per pastarąsias dvi savaites 100 tūkstančių gyventojų. Iš didžiųjų šalies miestų mažesnis nei Lietuvoje sergamumo rodiklis dabar yra Kauno mieste, kur 2020 metų pradžioje gyveno 289 380 žmonių, tarp jų 60-mečių ir vyresnių – apie 80 tūkst. Savivaldybių sąraše šis miestas - 23-ias, naujų ligos atvejų per 14 pastarųjų dienų Kaune registruota 1348,8 – 100 tūkst. gyventojų. Iki šiol Kaune patvirtinta 13 935 COVID-19 infekcijos atvejai, serga 6688, pasveiko 7051 žmogus.

Kauno rajonas savivaldybių sąraše šiuo metu 28-as (1273,6 atv.), jo teritorijoje serga 2314 žmonių, pasveiko 2126, patvirtinta 4507 ligos atvejai.

2020 metų pradžioje turėjęs 562 030 gyventojų (123 362 iš jų 60-mečius bei vyresnius) Vilnius koronaviruso „surikiuotų“ Lietuvos savivaldybių sąraše dabar 20-as (1367,3 atv. 100 tūkst. gyventojų). Viruso sukelta liga serga 13 190 žmonių, pasveikusiais pripažinti 11 383. Patvirtintų ligos atvejų sostinėje nustatyta 24 786.

Vilniaus rajonas pagal sergamumą sudarytame šalies savivaldybių, kurių yra 60, sąraše šiuo metu užima 14-ą vieną (1524,8 atv.). Rajone patvirtinti 4627 COVID-19 infekcijos atvejai. Serga 2547, pasveiko 2039 žmonės.

Šiaulių miestas – tryliktas (1554,5 atv. 100 tūkst. gyventojų per 2 paskutines savaites), Klaipėda – 22-a (1358,7 atv.). Uostamiestyje, 2020-ųjų sausio duomenimis, gyvena 39 939 vadinamosios rizikos grupės (60-mečiai ir vyresni) gyventojai. Iš viso Lietuvos didmiestyje prie jūros gyvenamąją vietą metų pradžioje buvo deklaravę 149 157 žmonės.

Per praėjusią parą truputį pasikeitė situacija mažiausiu COVID-19 sergamumu iki šiol pasižymėjusiose šalies savivaldybėse. Ilgą laiką 60-oje sąrašo vietoje buvusi Neringa šeštadienį jau įrašyta 59-ąja (538,2 atv.). Sąrašo gale atsidūrė Kalvarija (530,1 atv.), o 58-a dabar yra Rietavo savivaldybė (per 2 paskutines savaites čia patvirtinta 578,5 atv. 100 tūkst. gyventojų).

Beje iš 60-ies savivaldybių net 49-iose sergamumo rodiklis vis dar viršija 1000 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Mirčių nuo COVID-19 infekcijos skaičiumi, kaip bebūtų liūdna, Lietuvoje tebepirmauja Kauno miestas. Čia mirė 149 susirgę žmonės, dar 47-ių užsikrėtusių koronavirusu kauniečių mirties priežastimi medikai pripažino kitas ligas.

Vilniuje registruotos 138 mirtys nuo koronaviruso ligos ir 75 – dėl kitų priežasčių. Šiauliuose – 71 – nuo COVID-19 bei 19 – dėl kitų priežasčių. Klaipėdoje atitinkamai – 63 ir 54, Panevėžyje – 51 ir 16.

Lietuvoje prieš savaitę, penktadienį, kai buvo sugriežtinti karantino dėl koronaviruso plėtros reikalavimai, per parą nustatyti 3222 nauji ligos atvejai, šį penktadienį – 2350. Dienos atvejų per savaitę sumažėjo 27,1 proc. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad per šventes mažiau žmonių apsilanko mobiliuose patikros punktuose išsitirti dėl galimo užsikrėtimo koronaviruso infekcija. Juolab, jeigu nejaučia jokių COVID-19 ligos simptomų. Anot Nacionalinio sveikatos centro specialistų, tikroji pandeminė situacija paaiškės ateinančią savaitę.