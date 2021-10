Raginimai ginkluotis, su koronavirusu susijusios sąmokslo teorijos, kritika migrantų krizės valdymui ir neapykanta LGBT bendruomenės bei policijos pareigūnų atžvilgiu– tokiomis temomis dažniausiai savo feisbuko paskyroje dalinosi įtariamasis.

„Tolerastas. Kovoju už teisę pasirinkti rasę ir odos spalvą. Lesbietis, – save jis apibūdina feisbuke, o prie mėgstamų citatų parašyta. – Mirtis arba leftizmas.“

Sunkiu sveikatos sutrikdymu kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu įtariamas vyras dviem savaitėms suimtas praėjusį ketvirtadienį. Kruvinas konfliktas kilo spalio 19-osios popietę „Rimi“ parduotuvėje kai apsaugininkas pareikalavo užsidėti kaukę. Klientui nepaklusus, prasidėjo ginčas, kuris baigėsi paleistais šūviais į darbuotojo kojas.

Įtariamojo advokatas Renaldas Baliūtis Delfi praėjusią savaitę sakė, kad jo ginamasis kaltės nepripažįsta ir per apklausą aiškino, jog šūvius paleido gindamasis. Be to, jis esą turėjo medicininę priežastį nedėvėti kaukės. Tačiau tokia versija verčia abejoti paties įtariamojo komentarai socialiniame tinkle.

„Pažyma elementariai rašosi ir štampą bet kokį gali užsisakyti laisvai“, – rašė D. V., atsakydamas į komentarą apie tai, kad iš gydytojų galima gauti pažymą, leidžiančią nenešioti kaukės.

Kad jis nėra didelis kaukių mėgėjas, išduoda ir gerokai ankstesni įrašai.

„Nuėjau į parduotuvę pomidorų padažo. Be kaukės. Žmonėms dzin, apsauginis irgi nieko nepasakė. Tik kasininkė pasiteiravo – kodėl ponas be kaukės? – Astma, atsakiau. – A, na tai viskas gerai. Visiems jau visiškai dzin tos kaukės, tik šimonytis vis dar bando savo karpas paslėpti“, – dar birželio viduryje rašė D. V.

Raginimai ginkluotis

Beje, įtariamasis dar 2012 m. nesėkmingai bandė patekti į Seimą su Tautos vienybės sąjunga. Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktoje biografijoje nurodoma, kad jis Vilniaus universitete baigė fizikos magistro studijas, kelis metus dirbo inžinieriumi. Po to jis darbavosi įvairiose ginklų parduotuvėse.

„Mėgsta skaityti. Domisi technika, jos istorija. Sportuoja. Augina šuniuką. Nevedęs, vaikų neturi“, – apie save tuomet rašė jis.

Ką įtariamasis veikia šiuo metu, išskyrus tai, kad feisbuke itin aktyviai dalinasi sąmokslo teorijomis – neaišku. Prokuratūra šios informacijos neatskleidė motyvuodama, kad tai – asmens duomenys.

Aišku tiek, kad šūviai paleisti iš teisėtai laikomo pistoleto „Glock“. Be to, socialiniuose tinkluose jis kelis kartus žmones skatino ginkluotis.

„Ginkluotis reikia žmonėms. Aš seniai sakiau, kad policija negina žmonių, nes niekada laiku neatvažiuoja į nusikaltimo vietą. O dabar akivaizdu, kad piliečių ir atbėgėlių konfliktuose milicija palaiko atbėgėlių pusę“, – liepos pabaigoje rašė D. V., pasidalinęs žinute apie į Dieveniškes atklydusius migrantus.

Populiarios sąmokslo teorijos

2019 metų pabaigoje feisbuko paskyrą susikūręs D. V. iš pradžių daug dėmesio skyrė užsienio politikai – dalinosi tuometinį JAV prezidentą Donaldą Trumpą palaikančiomis žinutėmis. Politinius įvykius už Atlanto jis komentuoja iki šiol – dažniausiai tai kritika dabartiniam prezidentui Džo Bidenui.

Vos prasidėjus pandemijai, vyras iškart ėmė aktyviai dalintis su tuo susijusiomis sąmokslo teorijomis bei abejoti koronaviruso pavojumi, o vėliau ir skiepų nauda.

„Apie baisų baisų koronos virusą. Kinijoje jau mirė 60 tūkstančių kitaicų. Baisu baisu. Tiesa praėjusiais metais Kinijoje nuo gripo mirė 4 milijonai. Dabar klausimas – koks politikų IQ?“ – pernai kovą rašė jis.

Dėl karantino suvaržymų kritikos jis negailėjo tiek Sauliaus Skvernelio vadovaujamai vyriausybei, tiek dabartiniams valdantiesiems. Ypač jam kliūna Laisvės partijos politikai.

„Man įdomu – ką vietoje soskės duodavo čiulpti vaikui, kad iš jo dulkys užaugo?“ – rašo D. V. paskutiniame savo įraše, paskelbtame šaudynių išvakarėse.

Dar vienas dažnas naratyvas – kritika žiniasklaidai. Vilnietis viename savo įraše pasakojo, kad visas naujienas randa socialiniame tinkle „Telegram“, o portalo Delfi nebeskaito jau ilgą laiką, nors dažnai dalinasi straipsniais iš čia.

Aktyvų palaikymą jis reiškė ir riaušininkams, kurie siautėjo prie Seimo pasibaigus rugpjūčio 10-osios mitingui.

Vienas mėgstamiausių vilniečio autorių – už korupciją teistas buvęs vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius, dabar daug rašantis koronaviruso temomis. D. V. dalinasi kone kiekvienu jo įrašu.

Gresia ilgi metai nelaisvės

Policijos departamento suvestinėje buvo nurodyta, kad spalio 19 dieną, apie 16 val. 5 min., Vilniuje, L. Asanavičiūtės g., parduotuvėje, apsaugos darbuotojui (g. 1983 m.) pareiškus parduotuvės lankytojui pastabą dėl nedėvimos kaukės, šis sumušė apsaugos darbuotoją, o bandant sulaikyti, iššovė iš pistoleto ir sužalojo. Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Įtariamasis (g. 1979 m.), pas kurį rastas ir paimtas teisėtai laikomas pistoletas „Glock“, uždarytas į areštinę.

Prokuroras įtariamąjį prašė suimti mėnesiui, tačiau teismas prašymą tenkino tik iš dalies ir - skyrė suėmimą 15 dienų. Teisėjos vertinimu, įtariamasis gali trukdyti procesui (daryti poveikį liudytojams, nukentėjusiajam).

Anksčiau skelbta, kad antradienio popietę į sostinės Karoliniškių rajone esančią „Rimi“ parduotuvę užėjęs vyras atsisakė užsidėti kaukę. Dėl to tarp jo ir apsaugos darbuotojo kilo konfliktas. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad apsaugininkui buvo peršautos kojos.

Įvykio vietoje buvo sulaikytas vyras, kuriam prokurorai pateikė kaltinimus pagal Baudžiamojo kodekso 135 str. 2 d. 7 ir 10 p. (Sunkus sveikatos sutrikdymas kitų žmonių gyvybei pavojingų būdu ir dėl nukentėjusiojo einamų pareigų).

Įtariamąjį ginantis advokatas Renaldas Baliūtis Delfi sakė, kad viešumoje skelbta versija esą neatitinka realių faktinių įvykio aplinkybių.

„Pozicija tokia: mes nepripažįstame pareikšto įtariamo, esame pateikę savo poziciją. Realiai spaudoje išdėstyta pozicija neatitinka faktinių aplinkybių, – kalbėjo jis, o paklaustas, kas tada išties įvyko, to nedetalizavo. – Yra faktinės aplinkybės šiek tiek kitokios, aš jų nedetalizuosiu ir nekomentuosiu. Vakar mes davėme parodymus, paaiškinome visas faktines aplinkybes, kaip kas vyko, dėl kokių veiksmų buvo šūvis atliktas.“

Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama įtariamąjį suimti mėnesiui. Advokato teigimu, jokių pagrindų tam nėra.

Paklaustas, ar įtariamojo pozicija yra ta, kad šūviai paleisti būtinosios ginties sąlygomis, R. Baliūtis tai patvirtino.

„Taip, be abejo, tai ginantis“, – sakė jis.

Įtariamasis neva turėjo medicininę išlygą, dėl kurios galėjo patekti į parduotuvę be kaukės, tačiau į tai buvo neatsižvelgta ir apsauginis klientą esą užsipuolė.

Įtariamasis anksčiau jokių problemų su teisėsauga nėra turėjęs.