„Taip, jis dar yra. Užtikrinama jo apsauga, laikomas uždaroje zonoje, saugomas. Judėjimo laisvė apribota“, – penktadienį BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis. Pasak jo, užsienietis bus laikomas, kol sprendimą dėl prieglobsčio priims Migracijos departamentas. „Nelabai norėčiau komentuoti šio klausimo, nes tai vis dėlto yra prieglobsčio byla – asmens duomenys, jautri informacija ir klausimas. Sprendimo priimta kol kas nėra“, – BNS sakė Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Ji teigė, kad svarstant prieglobsčio prašymą tikrinama įvairių tarnybų informacija, prieglobsčio prašančiojo pateikta informacija, renkama papildoma medžiaga. „Viskas atliekama pagal procedūras“, – BNS sakė E. Gudzinskaitė. Migracijos departamentas sprendimą dėl prieglobsčio prašymo turi priimti per dešimt darbo dienų, šis terminas tik įpusėjo. Portalas delfi.lt skelbė, kad rugpjūčio 31 dieną priešpiet iš Švedijos atskridusiu lėktuvu atgabentas deportuotas Tadžikistano pilietis. Jį sulaikius, užsienietis pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. 1978 metais gimęs A. Toševas į specialiųjų tarnybų akiratį pateko, nes labai aktyviai ėmė reikštis internete – įvairiuose tinkluose skatino smurtą, skleidė islamistinę propagandą, reiškė pritarimą terorizmui. Be to, po šių metų balandžio pradžioje Stokholme įvykdyto teroro akto specialiosios tarnybos dar labiau susidomėjo A. Toševu. Paaiškėjo, kad po minėto išpuolio sulaikytas Uzbekistano pilietis Rakhmatas Akilovas pažįstamas ir nuolat bendravo su A. Toševu.











