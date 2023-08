Radviliškiečius nustebino tai, jog politikams pritaikyti skirtingi moralės standartai: M. Adomėnas tą pačią dieną atsiprašė ir atsistatydino iš viceministro pareigų, už tai sulaukęs užsienio reikalų ministro ir konservatorių partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio teigiamo įvertinimo. Tuo tarpu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė J. Margaitienė kol kas neskuba atsisakyti Tarybos narės mandato, o konservatorių partijos vadovai tyli.

Viceministras atsiprašė ir atsistatydino

Užsienio reikalų viceministras M. Adomėnas policijos pareigūnams įkliuvo per reidą, kuris buvo surengtas rugpjūčio 12-osios rytą Molėtų rajone esančiame Alantos miestelyje. Politikui nustatytas 0,62 promilės girtumas. Už pažeidimą jam gresia bauda nuo 800 iki 1100 eurų.

Nieko nelaukęs M. Adomėnas apie įvykį pats paskelbė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, atsiprašė rinkėjų ir pranešė atsistatydinantis iš pareigų. Šį jo sprendimą teigiamai įvertino konservatorių partijos pirmininkas ir Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis bei Premjerė Ingrida Šimonytė.

Suabejojo dvigubais standartais

„Ar tik čia nėra taikomi dvigubi standartai, nes prisidirbęs M. Adomėnas atsistatydino iš pareigų ir sulaukė Gabrieliaus Landsbergio teigiamo įvertinimo, o STT pareigūnų „iškratyta“ konservatorė J. Margaitienė lyg niekur nieko lieka dirbti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nare ir apie ją partijos vadovai nieko nešneka?“, – stebėjosi į „Radviliškio naujienas“ paskambinęs skaitytojas.

Radviliškietis abstrakčiai svarstė, kas konservatorių partijai yra didesnis blogis: ar važiuoti išgėrus, ar būti galimai priglobus valdišką turtą?

„Turbūt ne veltui žmonės sako, kad į valdžią einama prisivogti, jeigu net po tokių visoje Lietuvoje nuskambėjusių skandalų politikė paliekama dirbti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos deputate“, – savo nuomonės neslepia žmogus.

Sudomino nurašyti telefonai ir kompiuteriai

„Radviliškio naujienose“ jau rašėme, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus sudomino tuometinei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei J. Margaitienei priskirtų tarnybinių telefonų „iPhone 13 Pro“ ir „iPhone 12 Promax“ bei nešiojamojo kompiuterio „Dell“ ir planšetės „Apple iPad“ nurašymo bei sunaikinimo aplinkybės.

Nors, remiantis Savivaldybės dokumentais, minėti daiktai buvo nepataisomai sudaužyti, sulaužyti ir skandinti, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai savo turimomis specialiomis priemonėmis netrukus išsiaiškino, kad kai kurie nurašyti ir „nepataisomai sulaužyti“ prietaisai po tariamo „sunaikinimo“ galimai ir toliau veikė.

Per kratą ieškojo „sunaikintų“ daiktų

Ieškodami šių „sunaikintų“ daiktų STT pareigūnai padarė kratą vidaus reikalų ministrės patarėja dirbusios J. Margaitienės darbo kabinete ministerijoje ir bute Vilniuje. „Radviliškio naujienų“ šaltinių teigimu, kai kurie iš tariamai neveikiančių ir „sunaikintų“ daiktų esą buvo rasti ir paimti.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius: dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo.

Už dokumentų klastojimą ir turto pasisavinimą gresia laisvės atėmimas iki 3-ejų metų, o didžiausia galima bausmė už piktnaudžiavimą – laisvės atėmimas iki 7-erių metų.

Kaltinti politinius oponentus Radviliškyje pastaruoju metu tapo labai madinga ir šią idėją J. Margaitienė galimai pasiskolino iš savo kolegos. Liepos mėnesį per Radviliškio miesto gimtadienio šventės renginius prie taurėmis nukrauto stalo „nusmigęs“ opozicijos lyderis Gediminas Lipnevičius per savo leidžiamą laikraštį irgi dėl visko apkaltino politinius oponentus.

Ar su politike nori susidoroti saviškiai?

Nors tą pačią dieną, kai darbo kabinete buvo padaryta krata, J. Margaitienė pasiprašė atleidžiama iš ministrės patarėjos pareigų, tačiau nė žodžiu neužsiminė, kad planuoja trauktis ir iš Radviliškio rajono savivaldybės tarybos.

J. Margaitienė teigė, esą tarnybą ministerijoje paliko ne dėl atliekamo tyrimo, bet dėl asmeninių priežasčių. STT pradėtą tyrimą ji pavadino politiniu susidorojimu, nors liko neaišku, kokie politikai galėjo susidoroti su konservatore, kai valstybę valdo tos pačios partijos suburta valdžia. Negi su J. Margaitiene nori susidoroti saviškiai?

Apie šalinimą iš partijos nekalba

„Radviliškio naujienos“ kreipėsi į Seimo narį ir konservatorių partijos Radviliškio skyriaus pirmininką Antaną Čepononį, kurio paklausė, kaip vertina STT pradėtą tyrimą ir ar nesiruošia J. Margaitienės pašalinti iš partijos?

„Apie pradėtus ikiteisminius tyrimus neturiu jokios informacijos, vertinti negaliu“, – lakoniškai atsakė Seimo narys, nė žodžiu neužsiminęs apie savo bendražygės pašalinimą iš partijos.

Panašius klausimus „Radviliškio naujienos“ uždavė ir konservatorių partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui. Atsakymai bus paviešinti, kai tik juos gausime.

Nauja mada – kaltinti politinius oponentus

Beje, dėl visko kaltinti politinius oponentus Radviliškyje pastaruoju metu tapo labai madinga ir šią idėją J. Margaitienė galimai pasiskolino iš savo kolegos. Panašią pasiteisinimo versiją ne taip seniai yra naudojęs ir Tarybos narys Gediminas Lipnevičius, kuris sulaukęs konservatorių palaikymo buvo išrinktas opozicijos lyderiu.

Liepos mėnesį per Radviliškio miesto gimtadienio šventės renginius prie taurėmis nukrauto stalo „nusmigęs“ opozicijos lyderis per savo leidžiamą laikraštį irgi dėl visko apkaltino politinius oponentus, kurie jam vos ne per prievartą pylė gėrimus, ir net iškėlė versiją, jog į alkoholį galėjo būti įberta kažkokių medikamentų.