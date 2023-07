Strateginė klaida, kurią daro Lietuva: ką iš tikrųjų reiškia tankų įsigijimas už įspūdingą sumą

Tai, kad Lietuvos kariuomenėje atsiras tankų pajėgumas prieš dešimtmetį dar buvo galima palaikyti svajone ar nusišnekėjimu. Anuomet netrūko ir tų, kurie atvirai demonstravo „išmonę“ ir vadino tankus puolamaisiais ginklais – esą Lietuva nesirengia nieko pulti, tai kam mums tankai?

Karas Ukrainoje dar labiau pagausino ekspertų ir „ekspertų“ būgštavimus – esą tankas yra atgyvena, brangi, nereikalinga, lengvai pažeidžiama, verčiau skirkime finansavimą kitiems dalykams.

Tačiau didėjant gynybos finansavimui, vystant kariuomenės modernizavimo planus tapo aišku, kad tankai – vikšrus, stiprius šarvus, galingą pabūklą ir kitą ginkluotę bei įrangą turintys ir keliasdešimt tonų sveriantys monstrai pirmą kartą nuo 1940-ųjų taps Lietuvos kariuomenės dalimi. Tai tapo aišku dar pavasarį.

Diviziją planuojanti kurti Lietuvos kariuomenė planuoja turėti batalioną tankų, t.y. iki 54 vienetų. Jei pati divizijos idėja, jos įgyvendinimas iki šiol ne iki galo suvokiamas, tai ką jau kalbėti apie tankus – Lietuvoje neretai mistifikuojamas karinės technikos priemones.

Tai rodo ir viešojoje erdvėje ginčai dėl ketinimų protokolo įsigyti vokiškus tankus „Leopard“. Aidi išsireiškimai apie strateginę svarbą. Tad ar nedaroma strateginė klaida, o jei taip – kas iš tikrųjų yra strateginė klaida?

Įspūdinga kaina – dėmesiui nukreipti

Gali susidaryti įspūdis, kad belaukdama pasaulinio krepšinio turnyrų Lietuva turi laiko, talento ir gebėjimų susirieti viešumoje dėl įvairiausių klausimų – nuo NATO viršūnių susitikimo išvadų šokti prie medžių Vilniaus Basanavičiaus gatvėje, tada pliektis dėl paminklo Justinui Marcinkevičiui ir, jei lieka laiko, nepamiršti kuo nors dar pasipiktinti, pakritikuoti. Tankai ir jų kaina – puiki proga.

Todėl vien tai, kokias aukštų pareigūnų diskusijas ir apsikandžiojimus sukėlė ketinimų protokolas su Vokietija dėl tankų „Leopard“ įsigijimo, nėra jokia keistenybė. Neatsitiktinai Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys, kalbėdamas šia tema paminėjo kainą – ji gali siekti 2 mlrd. eurų.

O tai būtų brangiausias pirkinys Lietuvos kariuomenės istorijoje pranokstantis ne tik iki šiol brangiausiu laikytą pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ įsigijimą, kuris sulaukė įvairių vertinimų, interpretacijų ir pagarsėjo problemomis, bet ir Tarpukario Lietuvos tankų įsigijimą.

1937 m. Lietuva pasirašė sutartį su tuometine Čekoslovakija dėl specialiai lietuviams pritaikytų 20 tankų LTL40 už 12,9 mln. tuometinių kronų (Lietuva po tankų pataisymų nusprendė mokėti svarais), kas šiandien atitiktų apie 1 mlrd. eurų sumą.

Sandorio įsigijimų kaina beveik visada yra pirmas žiniasklaidos klausimas, visuomenės intereso ir susidomėjimo objektas, todėl nenuostabu, kad 2 mlrd. eurų suma už maždaug pusšimtį gali kelti įspūdį, susidomėjimą. O taip pat ir pyktį.

Juk tai gali atrodyti nesuvokiamai didelė suma, ypač jei paprastuoju būdu suma padalijama iš įsigytų vienetų skaičiaus ir tada gali susidaryti įspūdis, kad vieno tanko kaina siekia keliasdešimt milijonų eurų. Kur tai matyta? Kiek prieštankinių ginklų, dronų už tiek išeitų, o populistai nepamirštų supriešinti krašto apsaugą su švietimų ir paminėtų mokyklų, darželių, mokytojų trūkumą, skurstančius, vargstančius, visas tas sritis, kurioms trūksta vos kelių milijonų.

O jei dar neįsigilinęs į svarbias aplinkybes ir kitas detales palygini su kitų šalių panašiais įsigijimais, kur sumos nuo Lietuvos sudaromo sandorio skiriasi, gali ir plaukai pasišiaušti. Tada jau ir kyla įvairių klausimų – ar tik nebus kokių korupcijos apraiškų? Juk patirties jau būta su „auksiniais šaukštais“, tad ar nebus čia auksiniai tankai?

Net jei ketinimų protokolas nereiškia nei įsipareigojimų įsigyti konkrečias priemones, nei derybų, nei juo labiau įsigijimų už minėtus 2 mlrd. eurų (o tokia kaina gali kisti ir, tikėtina, bus mažesnė), šį kartą skandalas lygioje vietoje kilo ne tik dėl sumos, bet ir dėl kitų klausimų.

Ginčai dėl pasirinkimo – kodėl šitą, o ne kitą?

Būtent insinuacijos pačių tankų tariamo pasirinko ir sukėlė didžiausius ginčus viešumoje. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Raimundas Lopata pažėrė daugybę klausimų. Parlamentaras išreiškė nuogąstavimą, kad apie vokiškų tankų „Leopard“ pirkimą esą kalbama be jokių diskusijų. Dar daugiau, kilo klausimų, kodėl nepasirinkti amerikiečių tankai „Abrams“, ar JAV jau nebėra strategiškai svarbi valstybė Lietuvai?

„Į klausimą, kodėl be konkurso ir geopolitinio aptarimo pasirinktas vokiečių gamintojas, Krašto apsaugos ministras atsakė, kad „karinis patarimas seka prieš politinį sprendimą. Kokie yra karinio patarimo ir politinio sprendimo argumentai? Ar toks skubotas, be konkurso, ignoruojat JAV gamintojus, sprendimas atrodo skaidrus?“, – rašė R. Lopata.

„Nieko nežinau nei apie karinio patarimo turinį, nei apie politinį sprendimą. Kodėl buvo priimtas sprendimas pasirinkti Vokietiją, o ne JAV? Ar dėl to buvo balsuojama VGT? Ar VGT nariai supranta, kad ketinimų protokolas yra beveik neatšaukiamas žingsnis, kurio pakeitimas turėtų pasekmių santykiuose su Vokietija?“, – pridūrė parlamentaras.

Jo teigimu, „du milijardai bus išleisti be VGT sprendimo“, tačiau skaičiuojant vieno tanko kainą, kuri, anot R. Lopatos, gali siekti 15-25 milijonų eurų, o pirksime 40-50 tankų, tai iš viso mokėsime 600 – 1000 milijonų eurų, todėl 2 mlrd. esą atrodo keistai. Dar blogiau skamba kitos prielaidos.

„Jei planuojama ir tankus ir pėstininkų kovos mašinas pirkti iš tų pačių Vokietijos gamintojų, koks yra šio gamintojų atstovų sėkmės mokestis nuo 2 milijardų eurų?

Ar tiesa ir ar žinoma, kad šis oficialus Vokietijos gamintojų atstovas Lietuvoje yra ir vienas iš sektos Wiccans of Lithuania idėjinių narių ar lyderių?

Kaip vertinamas tokių svarbių asmenų priklausymas sektoms? Ar neatrodo, kad tokie sprendimai kompromituoja valdžios pastangas didinti karinį finansavimą? Jei visuomenei nereikia žinoti, ir ne jie kartu turi spręsti, tai kodėl pilietinė visuomenė turi tikėti, kad dabar bus kitaip, bus geriau, kai kariuomenei reikia daugiau lėšų?“, – žarstė R. Lopata. Ir sulaukė atsako.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas atšovė, kad nebuvo renkamasi iš vieno gamintojų ir patvirtino, kad buvo vertinami tiek JAV tankai „Abrams“, tiek Pietų Korėjos K2 „Black Panther“ – Lenkija yra užsisakiusi tiek dviejų modifikacijų „Abrams“, tiek K2.

Polish Army soldiers stand in front of tanks in the port after the arrival of the first K2 tanks and K9 howitzers for Poland on December 6, 2022 at the Baltic Container Terminal in Gdynia. - The Polish Army is strengthening its potential with the use of South Korean defense technologies. In July 2022 an agreement was concluded with Hyundai Rotem for the acquisition of a total of 1,000 K2 tanks with accompanying vehicles. Poland has massively stepped up weapons purchases since Russia invaded Ukraine, as well as sending military aid to Kyiv and taking in millions of Ukrainian refugees. (Photo by MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP)

© AFP