Stačiatikiai pamaldų su tikinčiaisiais neatnaujins iki sausio pabaigos – kancleris

„Penktadienį mes nutarėme, kad kol tęsis karantinas, iki sausio 31-osios pamaldose žmonių neleisti“, – BNS sakė V. Mockus.

Anot jo, pamaldos nuo gruodžio vidurio vyksta nuotoliniu būdu, iš jo vadovaujamos Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedros jos transliuojamos internetu. Dvasininko teigimu, didžiausia problema yra tai, kad tikintieji negali dalyvauti Eucharistijos šventime.

„Žiūrint iš dvasinės pusės – maisto parduotuvių niekas neuždarė, nes be maisto kūnas negali gyventi. O be pamaldų, be eucharistijos negali gyventi siela. Tai ji po truputį silpsta. Problema tai, kad žmonės negali priimti Komunijos, bet yra kaip yra“, – sakė jis.

Atnaujinti pamaldas su tiesioginiu tikinčiųjų dalyvavimu nuo pirmadienio buvo nusprendę Lietuvos katalikų vyskupai, tačiau sulaukę kritikos praėjusią savaitę jie pakeitė poziciją ir tikintiesiems grįžti į bažnyčias neleido. Nuo gruodžio vidurio katalikų bažnyčiose galima galima melstis privačiai, atlikti išpažintį ar, susitarus su kunigu, priimti šv. Komuniją.

Lietuvoje iki sausio 31 dienos galioja įvestas sugriežtintas karantino režimas. Jo metu uždarytos daugelis parduotuvių, kirpyklos, apribotas žmonių judėjimas ir susibūrimai.