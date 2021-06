Spalviniame sergamumo COVID-19 žemėlapyje trečdalio savivaldybių teritorijos – jau geltonos

Iš didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių trijose santykinis sergamumo COVID-19 rodiklis per 14 pastarųjų dienų vis dar yra didesnis už šalies vidurkį, kuris šį trečiadienį skelbiamais statistiniais duomenimis, yra 180,6 naujo infekcijos atvejo – 100 tūkst. gyventojų.

Vilniuje, nors savaitinis naujų atvejų pokytis – 38 proc. mažesnis, santykinis sergamumas – 235,7 atv., Šiauliuose – 224,8 atv. – 100 tūkst. gyventojų (per pastarąją savaitę naujų atvejų 26,3 proc. mažiau), Kaune – 220,6 atv. (per savaitę – 37,3 proc. mažiau), Panevėžyje – per 2 savaites - 171,4 atv. – 100 tūkst. gyventojų (net 57,3 proc. mažiau per paskutinę savaitę), Klaipėdoje – 155 nauji koronaviruso atvejai per 14 pastarųjų dienų tekę 100 tūkst. gyventojų, iš jų per savaitę tų atvejų nustatyta 18 proc. mažiau.

Skiepijimo nuo COVID-19 apimtimis iš didžiųjų savivaldybių tebepirmauja Kaunas. Iki šio antradienio mieste bent viena vakcinos doze paskiepyta 45 proc. gyventojų, gretimame Kauno rajone – 41,5 proc. Vilniuje iki šiol paskiepyta 42,5 proc., Vilniaus r, - 30,2 proc., Panevėžyje – 42,4 proc., Šiauliuose – 37,5 proc., Klaipėdoje – 32,5 proc. gyventojų.

Visoje Lietuvoje kol kas bent po vieną skiepą nuo koronaviruso infekcijos gavo 40,1 proc. gyventojų. Tačiau yra savivaldybių, kurios nepasižymi skiepijimo nuo mirtinai pavojingos ligos aktyvumu, - Šalčininkuose kol kas paskiepyta 21,9 proc., Visagine – 28 proc. gyventojų. O didelėmis skiepijimo apimtimis išsiskiria kurortinės savivaldybės, - Neringa (77,4 proc.), Birštonas (54,7 proc.), kurios tuo pačiu išsiskiria ir mažu santykiniu sergamumu. Minimame pajūrio kurorte jis netgi - nulinis, o Birštone per 14 pastarųjų dienų patvirtinta 24,8 naujo COVID-19 ligos atvejo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų.

Spalviniame sergamumo kovido infekcija žemėlapyje daugumos savivaldybių teritorijos nudažytos rausvai arba raudonai, apie 20 teritorijų – tamsiau ar šviesiau geltonos. Bet vis dar tebėra viena juoda - Molėtų r. savivaldybės teritorija, - per savaitę naujų ligos atvejų čia nustatyta beveik 68 proc. daugiau, o dviejų savaičių laikotarpiu – 433 atv, - 100 tūkst. gyventojų. Kiek švelnesnė situacija Ukmergės r. – 393 atv. (per savaitę – 19,22 proc. mažiau), Visagine – 287 atv. (savaitinis naujų atvejų pokytis - 25,8 proc. mažesnis).

Molėtų rajone per pastarąsias 7 dienas atlikus 404 tyrimus dėl COVID-19 infekcijos, ji nustatyta 12,4 proc. atvejų, Ukmergės r. – 4,1 proc. (iš 1475 tyrimų), Visagine – 2,5 proc. (iš 714 tyrimų). Tiek Neringoje, tiek Birštone, nors per savaitę atliekama po keliasdešimt ar kiek daugiau tyrimų, COVID-19 nefiksuojama.

Visoje Lietuvoje, kaip antradienį paskelbė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, per 7 dienas atlikus 129 369 tyrimus, liga patvirtinta 1,7 proc. atvejų. Kaune – 1,3 proc. (iš 20 979 tyrimų), Klaipėdoje – 1,3 proc. (10 706 tyr.), Vilniuje – 1,5 proc. (37 722 proc.), Panevėžyje – 1,5 proc. (3916 tyr.), Kauno r. – 1,6 proc. (3503 tyr.), Vilniaus r. – 2,2 proc. (3565 tyr.) bei Šiauliuose – 2,4 proc. (iš 4347 tyrimų).