Detalesnius duomenis tikimasi pateikti vėliau pirmadienį, sako „Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis. „Šiandien renkame galutinius duomenis iš įmonių – šeštadienį pensijos dar buvo nešiojamos, sekmadienį įmonės nedirbo. Šiandien jos turėtų pateikti duomenis. Kiekvieną mėnesį būna dalis gyventojų, kurie pensijų dėl vienų ar kitų priežasčių negauna, tad nebus šimtu procentų gavę ir šįkart“, – BNS pirmadienį sakė S. Jarmalis. Anot jo, „Sodra“ palygins rezultatus su ankstesnių mėnesių duomenimis – įprastai vien sostinėje dėl įvairių priežasčių pensijų negaudavo apie 500 gyventojų, dažniausiai jų nepavykdavo rasti namuose. „Kokios priežastys – ar objektyvios, ar ne, mes aiškinsimės“, – teigė jis. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis yra žadėjęs nutraukti sutartis su tomis įmonėmis, kurioms nepavyks išnešioti pensijų iki sausio 26-osios. Pensijas į namus gauna maždaug 200 tūkst. senjorų, kurie turi tokią teisę. Iš jų maždaug 97 tūkst. sausį turėjo sulaukti naujų pensiją atnešančių darbuotojų.

