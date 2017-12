Tris kadencijas Seime dirbusi A. M. Pavilionienė BNS patvirtino šį faktą, tačiau sakė nenorinti įvardinti motyvų. „Tai yra mano asmeninis reikalas, nebesu viešas asmuo. Per dvylika metų buvau tam tikrame dėmesio centre, užtenka, nebenoriu“, – sakė eksparlamentarė. Iki pasukdama į politiką A. M. Pavilionienė buvo Vilniaus universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros profesorė, yra vadovavusi universiteto Moterų studijų centrui. Į Seimą pirmą kadenciją ji buvo išrinkta 2004 metais su tuometiniais liberaldemokratais (dabar „Tvarka ir teisingumu“), tačiau vėliau perėjo pas socialdemokratus.











