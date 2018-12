„Ne per seniausiai, prieš gerą pusvalandį paprašėme gerbiamų mokytojų, kad jie per šiandien paliktų ministerijos patalpas su savo daiktais“, – BNS sakė ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Jis neatskleidė, ką ŠMM administracija darys, jeigu mokytojai atsisakys išeiti iš ministerijos. Kancleris tvirtino besitikintis, kad mokytojai įvertino tai, jog derybų dėl Andriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos reikalavimų ministerijoje nebevyks, o Vyriausybė pirmadienį apsisprendė dėl kitų metų biudžeto projekto. Ministerijoje esanti Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja BNS patvirtino, kad patalpas paprašė palikti pats T. Daukantas. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pirmadienį pareiškė, kad ministerijoje streikuojanys ir iš jos nesitraukiantys mokytojai grubiai pažeidžia Susirinkimų įstatymą, o ŠMM administracija turi teisę spręsti, kaip elgtis toliau. Susiję straipsniai: Karbauskis: sumokėti už streiko dienas mokytojams profsąjungai reikės milijono Premjeras svarsto, kad pedagogams streikuojant būtų galima jungti mokyklas „Ministerijos administracija turi spręsti: jeigu tai yra problema valstybės įstaigos funkcionavimui, tai yra numatyti atitinkami teisiniai mechanizmai, kaip tuos klausimus reikėtų spręsti“, – kalbėjo S. Skvernelis. Pirmadienio popietę ministerijos Kolegijų salėje buvo įsikūrę 25 mokytojai iš visos Lietuvos – Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Elektrėnų, Švenčionių ir kitų miestų. Pedagogai Švietimo ir mokslo ministerijoje nakvoja nuo trečiadienio.

