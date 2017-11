Sprendimą priims Seimas – valdantieji šiuo klausimu vieningo sutarimo neturi, tuo tarpu opozicija nori, kad valstybės tarnautojų algų didėjimas neatsiliktų nuo privataus sektoriaus. Premjeras Saulius Skvernelis ir finansų ministras Vilius Šapoka abejoja, ar valstybė rastų lėšų šį dydį pakelti iki 137 eurų. Seimo Socialinių reikalų reikalų ir darbo komitetas yra nutaręs, kad politikų, teisėjų, pareigūnų, tarnautojų bei biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, taikomas 2018 metais, nuo sausio turėtų išaugti 6,5 euro – iki 137 eurų. Tai 5 eurais daugiau negu nori Vyriausybė, siūliusi bazinį dydį kelti iki 132 eurų. Susiję straipsniai: K. Navickas: nebeieškosime sprendimų dėl Kuršių nerijos, neteisėti statiniai turės griūti R. J. Dagys. Ar norime, kad valstybės tarnyboje liktų nekompetentingi, bet užtat lojalūs valdžiai žmonės? S. Skvernelis sako, kad 137 eurų riba – „nerealus skaičius“. „Pasiskaičiuokite, kiek lėšų reikės“, – pirmadienį BNS teigė premjeras ir paklaustas, ar jis prieš, kad pareiginės algos bazinis dydis nuo sausio augtų iki 137 eurų, atsakė: „Taip.“ „Šitas (komiteto siūlymas dėl 137 eurų – BNS) sprendimas turi būti peržiūrėtas, nes jis pareikalautų apie 100 mln. eurų papildomų išlaidų ir jis nėra padengtas jokiais realiais šaltiniai. Toks sprendimas negalėtų būti priimtas“, – BNS sakė ir V.Šapoka. Socialinių reikalų reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas Tomas Tomilinas BNS pranešė, kad antradienį „valstiečiai“ teiks pataisą, kad pareiginė algos bazinis dydis nuo sausio augtų 2 eurais – iki 132,5 eurų. Tam papildomai biudžete reikėtų rasti 10 mln. eurų. „Didinti viešajam sektoriui algas reikia tik po sektoriaus reformos. Jeigu didinsime algas dabar, niekada tos reformos nebus“, – teigė parlamentaras. Opozicijai priklausančių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis BNS pareiškė, kad pareiginės algos bazinio dydžio grąžinimas į prieškrizinį lygį yra vienas iš prioritetų, nes valstybės tarnautojams algos buvo labai ilgai nekeltos. „Čia yra vienas iš prioritetų – atstatyti ir turėti teisingumą valstybėje. Algos buvo labai ilgai nekeltos. Akivaizdu, kad ir taisant pajamų nelygybę būtų vienas iš būdų ją taisyti, nes privačiame sektoriuje algos labai stipriai auga, o valstybiniem sektoriuje stagnuoja. O tas nenoras atsižvelgti į realų gyvenimą už lango, rodo, kad premjeras ir ministras atitrūkę nuo realybės“, – teigė G. Landsbergis. Valdančiųjų koalicijos narė iš socialdemokratų darbo frakcijos Rimantė Šalaševičiūtė teigė remianti Socialinių reikalų reikalų ir darbo komiteto sprendimą dėl bazinio atlyginimo kėlimo iki 137 eurų. „Valstybės tarnautojams tikrai turėtų būti didinami atlyginimai (...). Jeigu atlyginimai keliami visiems, ypatingai privačiuose struktūrose, valstybės tarnautojai yra nusipelnę turėti didesnį atlyginimą irgi“, – teigė parlamentarė. Dabar pareiginės algos bazinis dydis siekia 130,5 euro, jis nesikeitė nuo ekonominės krizės. Bazinis dydis biudžetininkų algoms skaičiuoti buvo sumažintas nuo 2009 metų, kai Lietuvą krėtė ekonominė krizė. Iki tol jis siekė 141,9 euro.











