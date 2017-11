Kartu Seimas atmetė opozicijos siūlymą iš Ekonomikos komiteto braukti Socialdemokratų darbo frakcijos atstovą Artūrą Skardžių, nors už tai balsavo pats Ekonomikos komiteto pirmininkas „valstietis“ Virginijus Sinkevičius.

Už V. Juozapaičio perkėlimą, kaip buvo pageidavęs Seimo narys, balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 39 ir 17 susilaikė. „Mes Seimo valia prašome, kad dirbtumėte Kultūros reikalų komitete“, – į balsavimą reagavo Seimo pirmoji vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė. Susiję straipsniai: Seimo opozicija nori naikinti Karbauskio komitetą Keisti Pūko keliai į Kultūros komitetą: susitarimas rastas ir tarp didžiausių oponentų

„Dėkoju už parodytą valią, bet aš patikinu – Kaimo reikaluose tikrai dirbčiau ne blogiau nei Ramūnas Karbauskis Kultūros komitete, ir mano kompetencija Kaimo reikalų komitete, drįsčiau teigti, būtų aukštesnė nei R. Karbauskio Kultūros komitete“, – taip balsavimą sutiko prieš jo paties valią Kultūros komitete liekantis V. Juozapaitis.

Aštriai valdančiųjų kultūros politiką kritikuojantis konservatorius prašymą perkelti jį į kitą komitetą pateikė sulaukęs „valstiečių“ kaltinimų interesų konfliktų. Kartu taip V. Juozapaitis būtų sugriovęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko R. Karbauskio vadovaujamą Kultūros komitetą.

Keliems opozicijos atstovams nusprendus trauktis iš Kultūros komiteto, jam grėsė griūti, nes nebeliktų septynių narių – tai minimalus komiteto narių skaičius. Norėdami Kultūros komitetą papildyti savo nariais, valdantieji prarastų daugumą kituose komitetuose.

Opoziciniai konservatoriai tvirtinant naują komitetų sudėtį taip pat siūlė iš Ekonomikos universiteto braukti Socialdemokratų darbo frakcijos atstovą Artūrą Skardžių, kaltindami jį proteguojant šeimos verslo interesus energetikoje.

Tačiau toks opozicijos siūlymas nesulaukė reikiamos paramos – „už“ buvo 52 Seimo nariai, prieš ir susilaikė po lygiai, po 31 Seimo narį.

Už tai, kad A. Skardžius būtų braukiamas iš Ekonomikos komiteto, balsavo ne tik opozicijos atstovai, bet ir du „valstiečiai“, vienas jų – pats Ekonomikos komiteto pirmininkas V. Sinkevičius. Už A. Skardžiaus pašalinimą iš Ekonomikos komiteto balsavo ir kitas „valstiečių“ atstovas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas.

Valdančiųjų balsais buvo atmestas dar vienas siūlymas dėl komitetų pertvarkos – iki šiol Sveikatos reikalų komitete dirbęs Dainius Kepenis perkeliamas į Švietimo ir kultūros komitetą, kur valdantieji nuo šiol nebeturi persvaros, tik komiteto pirmininko lemiamą balsą, jei balsai pasiskirsto po lygiai.

Kiti svarbūs pokyčiai – Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė perkeliama į Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Pagal valdančiųjų planą, ji taps šio komiteto pirmininke. Socialdemokratų darbo frakcijos atstovas Algirdas Butkevičius iš Biudžeto ir finansų perkeliamas į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, tos pačios frakcijos atstovė Rimantė Šalaševičiūtė pereina į Socialinių reikalų ir darbo komitetą.

Seime pasikeitus frakcijų sudėčiai, tad ir kvotoms komitetuose, jie formuojami iš naujo.

