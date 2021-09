Širinskienė: automobilių mokesčio kilimas gali būti labai dramatiškas

Kalbant apie mokesčius, jo teigimu, pokyčiai priklausys nuo sutarimo.

„Faktas, kad dabartinė mokesčių sistema yra išbalansuota, joje yra daug nesutarimo, keistų lengvatų žmonėms, kuriems jų galbūt nereikėtų“, – „Delfi TV“ laidoje „Delfi diena“ sakė Seimo narys.

Anot jo, spalio mėnesį Finansų ministerijos vadovaujama darbo grupė turėtų pateikti siūlymus, apie kuriuos bus diskutuojama

Tuo metu opozicinės „valstiečių“ frakcijos narė Agnė Širinskienė teigia, kad nerimą jau dabar kelia automobilių mokesčio įstatymas.

„Bus keičiama iš esmės visa mokesčio skaičiavimo tvarka – įvedamas ir vienkartinis gerokai padidintas registracijos mokestis ir kasmetinis. Pasižiūrint, kaip mokesčių mokėtojams kils, ypač regionuose, kur pajamos mažesnės ir žmonės negalės įsigyti naujų automobilių, tas kilimas gali būti labai dramatiškas. Jeigu kažkokio „golfuko“ ar „passato“ vairuotojas registruodamas turės mokėti apie pusę automobilio kainos, 1500–2000 eurų, ir paskui dar 200–300 eurų kasmet, bijau, kad ir tas pensijų ar NPD paaugimas nesijaus“, – kalbėjo ji.

A. Vyšniausko teigimu, svarstant mokestį jo modelis dar bus koreguojamas.

„Tai, ką pateikė ministras, yra teoriškai optimalus variantas, atitinkantis ES standartus ir pan. Net neabejoju, kad svarstymo eigoje, derybose su koalicija ir opozicija tas modelis koreguosis. Galbūt mažės kai kurie mokesčio rodikliai, galbūt atsiras kitokios mokesčio mokėjimo tvarkos, kad žmonėms būtų paprasčiau, nereikėtų kreiptis į „Regitrą“ ir pan.“, – sakė A. Vyšniauskas.

Rengia pasiūlymus dėl krizių valdymo

Frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas sako, kad naujoji Seimo frakcija jau rengia pasiūlymus ir dėl krizių valdymo, kad į jį būtų kuo daugiau įtrauktas Seimas.

„Susipriešinusi visuomenė, diskusijos, perkeltos į gatves, kelia poreikį iš naujo legitimizuoti Vyriausybės krizių valdymą. Mūsų siūlymas yra susijęs su tuo, kad eilė sprendimų vis dėlto sukūrė daug susipriešinimo. Visuomenė susipreiešinusi, mes turime galvoti, kaip tas įtampas nuimti ir mūsų siūlomas metodas yra kuo daugiau apie tai kalbėti Seime“, – aiškino L. Savickas.

Anot A. Vyšniausko, krizių valdymo mechanizmą reiktų keisti iš esmės.

„Vyriausybė svarsto ir planuoja šią ar kitą sesiją atnešti viso krizių valdymo algoritmo tam tikrus pokyčius. Tai, ką mes radome, buvo tiesiog neveikiantys algoritmai – per daug institucijų, per daug nuomonių, nėra vieno sprendimų priėmėjo ir pan. Tai nėra geras krizės valdymo pavyzdys“, – teigė konservatorius.

Jo teigimu, įtampų visuomenėje bus gerokai mažiau, jei pavyks pasiekti gerus vakcinacijos rodiklius.

„Tai, ką daro Vyriausybė su galimybių pasu, kitais sprendimais, nėra absoliučiai nieko naujo. Mes nebandome eksperimentuoti su žmonėmis, o žiūrime, ką daro kitos ES valstybės, ir bandome pritaikyti čia. Visur yra protestų“, – aiškino A. Vyšniauskas.

A. Širinskienė stebėjosi, kad minėti pokyčiai planuojami tik 2023 metų pradžioje–pabaigoje.

„Mano nuomone, tai per didelis laiko intervalas. To reikia dabar. Kitas dalykas, kuris kelia bene daugiausiai nuogąstavimų, kad mes krizes pradedame valdyti ne išmintimi, o spaudimu ir nurodinėjimais. Tą turime su galimybių pasu, kuris sukėlė gyventojų susipriešinimą. Kažkodėl neskatiname pozityviai vakcinuotis. Migracijos krizės pradžioje taip pat užuot šnekėjusis buvo bandoma per jėgą atskirose vietovėse daryti migrantų priėmimo centrus“, – sakė Seimo narė.

Siūlys atlyginti vakcinų padarytą žalą

Šešėlinė vyriausybė taip pat jau yra parengusi projektą dėl vakcinų padarytos žalos atlyginimo. Pasak A. Širinskienės, tai galėtų padaryti teigiamą poveikį, skatinant žmones pasiskiepyti.

„Visuomenės apklausos rodo, kad bijoma skiepytis, nes bijoma nepageidaujamo poveikio“, – teigė ji.

Anot Seimo narės, 16 ES valstybių narių kompensuoja žalą taip sklaidydamos žmonių nepasitikėjimą vakcinomis.

Tuo metu konservatorius A. Vyšniauskas sako, kad gaila, jog kolegos kalba apie tokias kompensacijas.

„Ar jūs suprantate, ką tai reiškia? Jūs sakote, kad vakcinos daro žalą žmonėms?“ – „Delfi TV“ laidoje „Delfi diena“ klausė A. Vyšniauskas.

„Lietuva turi sveikatos apsaugos sistemą. Jeigu žmogus pajautė neigiamą poveikį ar pakilo temperatūra, sveikatos apsaugos sistema žmogui padės. Jūs nuvažiuosit į ligoninę, gausite vaistų, būsite apžiūrėtas, viskas bus patikrinta. Vakcinos yra geros, jos yra saugios, leidžia išspręsti šitą pandemiją, dėl to nereikia gąsdinti žmonių, nes jei yra kažkokių komplikacijų, viskas yra išsprendžiama“, – kalbėjo jis.