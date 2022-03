Sinkevičiaus pareiškimas įsiutino Zacharovą: raginimus užtikrinti vandens tiekimą Mariupoliui vadino „bespredielu“

Vakar vykusios spaudos konferencijos metu į Europos Sąjungos sankcijų sąrašą įtraukta M. Zacharova bendrą V. Sinkevičiaus ir Europos Sąjungos diplomatijos vadovo Josepho Borrellio pareiškimą vadino „šedevru“ ir „vakarietišku bespredielu“.

Pareiškime Rusijos kariuomenės naudojamą taktiką atkirsti Mariupolio gyventojus nuo švaraus geriamo vandens ES pareigūnai pavadino „pasibaisėtina“ ir teigė, kad prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra pagrindinė žmogaus teisė bei pridūrė, kad vandens tiekimas niekada neturėtų būti naudojamas kaip ginklas.

„Mariupolio mieste Rusijos ginkluotosios pajėgos sąmoningai atkirto gyventojams prieigą prie švaraus geriamo vandens, kad priverstų miestą pasiduoti. Raginame Rusiją gerbti humanitarinius koridorius ir leisti evakuoti civilius gyventojus į kitas Ukrainos dalis. Raginame Rusiją skubiai leisti visapusiškai ir nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą Ukrainoje“, – teigiama išplatintame pareiškime.

Pareiškime taip pat raginama Rusijos Federaciją nedelsiant nutraukti savo karinius veiksmus, išvesti visas pajėgas ir karinę techniką iš visos Ukrainos teritorijos ir gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose.

Atsakydama į spaudos konferencijos metu žurnalisto užduotą klausimą M. Zacharova teigė, kad tai yra „moralinės ir profesinės Briuselio degradacijos viršūnė“, o vandens tiekimas Mariupolio miestui neva atstatytas.

„Bendrai problema bus išspręsta, kai Donecko liaudies respublikos bei Rusijos pajėgų pastangomis Mariupolis bus išlaisvintas nuo radikalių nacionalistų ir kai Ukrainos demilitarizacija bus baigta“, – spaudos konferencijoje teigė ji.

Savo pasisakyme M. Zacharova kaltino ES pareigūnus, kad šie nemini fakto, jog neva „Ukrainos nacionalistai naudoja civilius kaip gyvuosius skydus“, o Vakarų žiniasklaidą apkaltino „tarnaujant Briuselio interesams“.

„Visus šiuos metus Europos Sąjunga nesirūpino nei vandeniu, nei žmogaus teisėmis“, – sakė M. Zacharova pridurdama, kad viskas, ką darė Europos Sąjunga tai teikė finansinę paramą, ginklus ir technologijas Ukrainai.

Toliau savo atsakyme, kurį skaitė iš paruošto lapo, M. Zacharova kaltino Ukrainą, kad ši neva trikdė vandens tiekimą 2014 metais Rusijos aneksuotam Krymui.

💬 #Zakharova: The EU supported the policy of discrimination against the people of Crimea by imposing restrictions to punish the people on the peninsula for making the democratic choice to be with Russia. This was the gist of their policy, even if they did not call it that way. pic.twitter.com/pPLd9rQTu2