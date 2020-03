Trintis tarp Vilniaus savivaldybės bei valstybinių institucijų, tokių, kaip SAM toliau auga. Vilnius dar kovo 13-ąją, nelaukdamas vyriausybės sprendimo, reaguodamas į koronaviruso grėsmę, pirmas sustabdė ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) ir neformaliojo ugdymo (būrelių) veiklą penkioms savaitėms iki balandžio 17 dienos, į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.

Be to, SAM ir vyriausybės nepasitenkinimo žodžių sostinės politikai sulaukė ir atvirai prabilę apie būtinų priemonių trūkumą gydymo įstaigose. Dabar, sostinės vadovo teigimu, SAM nepasitenkinimą reiškia dėl to, kaip savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro komanda organizuojasi maitinimą. Apie tokią situaciją savo feisbuko paskyroje prabilo Vilniaus meras R. Šimašius.

„Kažkas akivaizdžiai turi per daug laiko šiuo metu daryti darbus, kurie krizės metu ne tik nesvarbūs, bet ir kenksmingi. Ir tai ne tik trukdo, bet ir gąsdina mano žmones – tai turi liautis.

Daugelis savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro komandos narių daro daug daugiau, nei priklausytų jiems pagal pareigas, dirba praktiškai be poilsio, niekas nesiskundžia, kad nebeturi laiko šeimai, miegui, visi turi bendrą priešą, kurį reikia įveikti – virusą.

Suprantu, kad ir kitos institucijos susiduria su įtampomis ir krūviais, todėl gali atsirasti ir klaidų. Tačiau yra riba, kurios peržengti nereikėtų. Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai sugebėjo paauklėti ir pagąsdinti mūsų komandą, kad mūsų gaunamą pagalbą iš verslo neva jau tiria STT ir FNTT ir kad turėtume pagalvoti apie tai prieš priimdami ją.

Taip, nejuokauju, taip buvo pasakyta, dar ir detalizuojant kokiais tai įstatymo straipsniais. Kovos su virusu savanorių alkio ir troškulio malšinimas nuo šiol gali būti traktuojamas kaip korupcija!“, – rašė R. Šimašius. Delfi duomenimis, tokie grasinimai nuskambėjo telefoninės konferencijos metu tarp SAM ir savivaldybės atstovų.

Pasak Vilniaus mero, mobiliuose tyrimų punktuose dirbantiems žmonėms ir savanoriams reikėtų išbūti be maisto ir gėrimų, todėl savivaldybė mielai priima ir priims verslo pagalbą – vandenį, obuolius, maistą, kurį jie atveža.

„Operacijų centrui vienas prekybos centras padovanojo kuponų apsipirkti, kurie kasdien virsta kibinais ar kitais užkandžiais. Pradėjome rūpintis ir ligoninėse tyrimų laukiančiais, kurie ištisas valandas turi sėdėti alkani – koordinuojame, kad jiems būtų nuvežta maisto dovanų. Visa tai vyksta su didžiuliu verslo susitelkimu – tokių pasiūlymų vis dar gauname kasdien. Ačiū už tai.

Ir dabar mums grasinama, kad mūsų žmonės bus tiriami ir baudžiami už tai? Rimtai? Galbūt geriau energiją nukreipti rūpinantis medikų apsauga, o ne mūsų žmonių, kurie dirba paromis, gąsdinimui? Arba verslo, kuris nori paremti, atbaidymui? Aš prašau – mieli biurokratai, neberaganėkite, negąsdinkite mūsų žmonių, nekeršykite verslui už jų paramą, kurios nebūtų reikėję, jei viskas Lietuvos biurokratijoje būtų veikę tobulai ir viskam būtų pasiruošta.

Labai tikiuosi, kad jei COVID-19 ir įveiks ką nors Lietuvoje, tai bus biurokratijos dinozauras, o ne mūsų žmonės, ir juo labiau mūsų žmonių pilietiškumas“, – rašė Vilniaus meras.

DELFI dėl komentaro apie tokius R. Šimašiaus teiginius kreipėsi į SAM. Spaudos tarnybos patarėja Gabrielė Banaitytė Delfi patikino, kad ministerija šiuo metu aiškinasi situaciją ir komentarą pateiks vėliau.

Tiesa, pirmoji sureagavo Specialiųjų tyrimų tarnyba.

„STT pažymi, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, visuomenės (įskaitant ir verslą) pastangos prisidėti prie valstybės institucijų, medikų, savivaldybių pastangų suvaldyti koronaviruso protrūkį, yra sveikintinos. Siekiant išvengti bet kokių dviprasmiškų interpretacijų, prekės ir paslaugos turėtų būti priimamos laikantis Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų, neatlygintinai, vengiant bet kokios korupcijos ar interesų konflikto regimybės, užtikrinant maksimalų skaidrumą ir viešumą“, – teigė STT atstovė Renata Keblienė.