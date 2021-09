Seimo narį į Baltarusijos pasienį lydėjęs vairuotojas galėjo kirsti valstybės sieną

„Peržengė vairuotojas. Aš viso to nemačiau, gal buvau nusisukęs, bet užkabino petį, ranką, į tą pusę metrą. Bet tik toks atvejis. Turėjo perspėti dėl to (pareigūnas), žinodamas visą instruktažą, kad negalima peržengti tos ribos. (...) Tiesiog fotografuodamas užkabino oro erdvę ar koja galbūt buvo įžengęs, nežinau. Bet viskas Lietuvos teritorijoje (vyko), už to stulpelio kyštelėjo kūną savo šiek tiek“, – portalui sakė parlamentaras.

Baltarusijos sienos apsaugos komitetas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip asmuo peržengia šią liniją ir priartėja prie uždarytų vartų šiuo metu neveikiančiame Krakūnų-Geranainių pasienio punkte.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis nurodė, kad šio Dieveniškių kilpoje esančio patikros punkto vietoje valstybių siena daro 90 laipsnių kampą, todėl sienos peržengimą fiksuoti sudėtinga. Dėl incidento rengiama medžiaga siekiant nustatyti, ar pažeidimas galėjo būti.

Anot Baltarusijos tarnybos, asmenis lydėjęs Lietuvos karys nesiėmė jokių veiksmų dėl galimo pažeidimo.