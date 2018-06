Tai Eltai sakė Seimo Moterų grupės pirmininkės pavaduotoja Dovilė Šakalienė. „Priėjome prie išvados, kad Petro Gražulio elgesys darant psichologinį spaudimą besilaukiančiai jo vaiko motinai nutraukti nėštumą ir taip pat pastarieji grasinimai atimti iš motinos vaiką galimai nedera su politikų elgesio kodekso nuostatomis. Tikrai manome, kad Etikos ir procedūrų komisija turėtų atlikti tyrimą ir įvertinti šitokį Seimo nario elgesį“, - sakė Seimo narė D. Šakalienė. Jos teigimu, tai nutarta antradienį vykusiame Moterų iniciatyvinės grupės posėdyje, kuriame dalyvavo Seimo narės Aušrinė Armonaitė, Ingrida Šimonytė, Ona Valiukevičiūtė, Rasa Budbergytė ir Agnė Bilotaitė. Susiję straipsniai: Įvertino Gražulio užmojį atimti iš motinos vaiką Gražulio narystė partijoje sustabdyta metams, jis sako svarstantis trauktis pats „Mes nebuvome dauguma Moterų grupės narių, todėl dar nesame tikros, ar tas kreipimasis bus oficialiai nuo visos Moterų grupės ar nuo konkrečių Seimo narių“, - sakė D. Šakalienė. Ji nemano, kad P. Gražulio elgesys vertas apkaltos. „Iš tikrųjų vis dėlto racionaliai vertinant situaciją aš abejoju, ar toks elgesys lemtų apkaltos galimybę, tačiau sveiku protu vertinant akivaizdu, kad etikos čia mažai“, - mano parlamentarė D. Šakalienė. P. Gražulio nepagailėjo ir partiečiai - jo narystė partijoje „Tvarka ir teisingumas“ sustabdyta metams. Seime kilo skandalas, kai žiniasklaidoje pasirodė žinia apie tai, kad su palangiške Birute Navickaite Seimo narys P. Gražulis susilaukė nesantuokinio vaiko, primena ELTA. Politikui inkriminuojama ir tai, kad jis esą siūlė moteriai nutraukti nėštumą.

