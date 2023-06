Seime – nauja iniciatyva: elektronines cigaretes galėtų įsigyti tik su receptu

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės pakeitimo įstatymo pataisas dėl elektroninių cigarečių parlamentarai, su Seimo „valstiečiu“ Aurelijumi Veryga priešakyje, registravo pirmadienį. Iš viso pasirašiusiųjų pataisas – 26.

Politikai siūlo leisti elektroninėmis cigaretėmis prekiauti tik vaistinėse, jas galėtų įsigyti tik gavusieji gydytojo receptą. Elektroninės cigaretes vaistinės galėtų įsigyti tik iš licencijuotų gamintojų arba didmeninės prekybos licencijas turinčių ūkio subjektų.

„Elektroninių cigarečių pardavimo, pasiūlos reguliavimo įvedimas prisidės prie tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių prieinamumo, rūkymo kaip socialinės normos pateikimo (ypatingai tarp jaunimo) priklausomybės nuo tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo ir sukeliamos žalos sveikatai mažinimo, taip pat leis užtikrinti efektyvesnę tabako kontrolę ir tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo mažinimą kompleksinėmis priemonėmis“, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Jame paminėtas Australijos pavyzdys, kur esą nuo 2021 metų spalio 1-osios perkant nikotino garinimo produktus, pavyzdžiui, elektronines cigaretes, nikotino kapsules ir skystą nikotiną, vartotojams reikia galiojančio Australijos gydytojo recepto.

Teigiama, kad tokį receptą gali, bet neprivalo, išrašyti tik į patvirtintą sąrašą įtraukti gydytojai. Kiekvienu atveju jie priima sprendimą įvertinę riziką ir naudą konkrečiomis aplinkybėmis.

„Priėmus šį sprendimą visoje Australijoje ne tik prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir skystu nikotinu be recepto yra neteisėta, bet ir šių produktų turėjimas ar naudojimas be recepto yra neteisėtas, o taip pat elektroninių cigarečių produktų importas iš užsienio interneto svetainių be galiojančio gydytojo recepto yra neteisėtas.

Artimiausiu metu Australijoje numatoma parengti daug įvairių švietimo ir komunikacijos priemonių, skirtų padėti sveikatos priežiūros specialistams ir vartotojams susipažinti su pokyčiais“, – priduriama rašte.

Šiuo metu Seime svarstomos ir kitos Seimo konservatoriaus Vytauto Kernagio registruotos pataisos, kuriomis siūloma uždrausti elektronines cigaretes, jei jų skystyje yra cukraus ir saldiklių. Daugiau apie tai – čia.