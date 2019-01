Seimui pataisos bus pristatytos šeštadienį, pratęstos Seimo rudens sesijos paskutiniame posėdyje. Parlamentarai jas priimtų pavasarį. 15 valdančiųjų Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisomis siūlo uždrausti rūkyti daugiabučių balkonuose ir terasose, jeigu bent vienas namo gyventojas tam prieštarautų. Draudimo rūkyti balkonuose nebus, jei daugiabutyje neatsiras rūkymams prieštaraujančių gyventojų. Vienas pataisų autorių Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys „valstietis“ Tomas Tomilinas sako, kad žmonių informavimui apie pataisas, drausiančias rūkyti balkonuose, žadama numatyti atskirą finansavimą. „Poįstatyminiai aktai numatys galimybę elektroniniu būdu užpildyti prašymus dėl nerūkymo miesto ar rajono savivaldybėje, o gavę juos, namų administratoriai praneš raštu visiems namo gyventojams, kad jų name nuo tam tikros datos įsigalioja draudimas rūkyti balkonuose“, – sako T. Tomilinas. Pasak jo, Lietuvoje, skirtingai negu Latvijoje, reikalavimų nepaisysiančių rūkalių persekiojimu užsiimtų ne policija, o savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnai. Pataisomis taip pat siekiama įpareigoti įmones ar fizinius asmenis, atsakingus už pastato, kuriame būtų rūkoma, priežiūrą, užtikrinti, kad tabako dūmai iš prirūkytos patalpos nepatektų į kitas patalpas. Taip pat pataisomis rūkalius siūloma išguiti iš dengtų viešojo transporto stotelių ir paviljonų, vaikų žaidimo aikštelių bei vietų, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos, aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose). Taip pat nebūtų galima rūkyti laisvalaikio praleidimo vietose lauke, kuriose vyktų sporto varžybos ar kiti renginiai. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama rūkyti visose švietimo ir socialinėse įstaigose, darbo vietose, bendrose gyvenamosiose ir kitose bendro naudojimo patalpose, restoranuose, kavinėse, baruose, klubuose, interneto kavinėse, lošimo namuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus. Taip pat draudžiama rūkyti automobilių salonuose, jei juose yra asmenų iki 18 metų ar nėščių moterų. Seimas nuo 2014-ųjų metų kelis kartus yra svarstęs ir jau yra atmetęs siūlymus drausti rūkyti balkonuose, arčiau negu 10 metrų aplink daugiabučius – pataisų priešininkai argumentuoja, kad draudimų nebūtų įmanoma įgyvendinti.

