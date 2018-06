„Valstietės“ Agnės Širinskienės vadovaujama specialioji komisija nusprendė, kad nėra pagrindo pradėti Seimo nario A. Skardžiaus apkaltą, o iniciatorių teikime pateikti kaltinimai pasirodė nepagrįsti. Jeigu šiai išvadai pritars dauguma posėdyje dalyvaujančių Seimo narių, apkaltos procesas bus nutrauktas. Nepritarus išvadai, reikėtų pavesti tai pačiai ar naujai komisijai iš naujo atlikti tyrimą. Apkaltą A. Skardžiui inicijavo grupė Seimo narių. Jų nuomone, A. Skardžius galėjo sulaužyti priesaiką ir šiurkščiai pažeisti Konstituciją, kai jo šeima Šilutės rajone, Čiūtelių kaime, išskirtinėmis sąlygomis išnuomojo žemės sklypus vėjo jėgainėms, o pats Seimo narys teikė įstatymų pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos. Apkaltos komisija domėjosi ir A. Skardžiaus šeimos atsinaujinančios energetikos verslu Baltarusijoje. Mat politiko šeimos iš dalies valdoma įmonė „Investenergostroj“ atsinaujinančių išteklių elektrinių projektą Baltarusijoje finansavo ir Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ banko „Belgazprombank“ paskola, o elektrą įmonė brangiai parduoda Baltarusijos valstybiniam koncernui „Belenergo“. Priimdama savo išvadą apkaltos komisija rėmėsi ir savo tyrimu, ir prokuratūros nutraukto ikiteisminio tyrimo medžiaga. Apkaltos komisijos medžiagoje nurodyta, kad Seimo nario sutuoktinė Snieguolė Skardžiuvienė už sklypų Čiūtelių kaime nuomą gauna 23 tūkst. 863 eurus per metus, neatskaičius mokesčių. Ši suma apskaičiuota pagal sutarties sąlygas. Parlamentinės komisijos išvadoje cituojama ikiteisminio tyrimo medžiaga, kad nebuvo nustatyta, jog „A. Skardžius, savo aktyviais veiksmais, būtų daręs kokią nors įtaką žemės nuomos sutarties sudarymui, joje esančiai kainai ir jos kaitai“. Seimo nario iniciatyvas atsinaujinančios energetikos srityje teisėsaugininkai įvertino, kaip nukreiptas į viešojo intereso gynimą, o dalis įstatymų pataisų projektų buvo parengti su kitais Seimo nariais, todėl negali būti vertinamos kaip vienasmenės iniciatyvos. Vertindama A. Skardžiaus šeimos verslą Baltarusijoje ir Seimo nario vadovavimą Tarpparlamentinių ryšių su Baltarusija grupei, apkaltos komisija konstatavo, kad neatskleista reikšmingų aplinkybių, jog jis parlamentinę veiklą būtų panaudojęs asmeniniams interesams. Tuo metu prokuratūra atkreipė dėmesį, kad A. Skardžius, turėdamas tiesioginių sąsajų su Baltarusijos įmone „Investenergostroj“, o Seime eidamas Tarpparlamentinių ryšių su Baltarusija grupės pirmininko pareigas bei palaikydamas artimus santykius su vienu iš Baltarusijos įmonės akcininkų, galėjo pažeisti įstatymą, jog reikia vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Anot apkaltos komisijos, Baltarusijos įmonę „Investenergostroj“ valdo A. Skardžiaus sutuoktinė S. Skardžiuvienė (20 proc. akcijų), Romualdas Patalavičius (40 proc. akcijų), Baltarusijos pilietis Sergejus Borisovičius Bielyj (20 proc. akcijų), Rusijos pilietis Rustemas Alianovičius Nygmetzianovas (20 proc. akcijų). Įmonės direktorius – Baltarusijos pilietis Dmitrijus Autko. A. Skardžius priklauso valdančiajai daugumai, Lietuvos socialdemokratų darbo partijai.

