„Rusijos pasieniečiai patvirtino sienos kirtimo faktą ir taip pat nurodė atsakyme, kad sulaikytasis vaiko tėvas yra Rusijos pilietis, todėl perdavimui pagrindų, pagal juos, nėra“, – Eltai pirmadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.

VSAT atstovas patikslino, kad Rusijos pasieniečiai nurodo nematantys pagrindo Lietuvai perduoti nei vyro, nei jo dukros.

VSAT dar sekmadienį kreipėsi į Kaliningrado srities pasienio pareigūnus su prašymu kuo skubiau organizuoti susitikimą dėl vaiko perdavimo ir grąžinimo motinai.

Pasak Lietuvos pasieniečių, Rusijos pareigūnai pranešė, kad vaikas yra saugus, juo pasirūpinta. Vis dėlto, kaip minėta anksčiau, Rusijos pasieniečiai perduodi Lietuvai vyro ir jo dukros nemato pagrindo.

ELTA primena, kad sekmadienį buvo gautas moters (gim. 1996 m.) pranešimas apie tai, jog vyras ( gim. 1989 m.) Kretingos rajone, Sausdravų kaime, paėmė jos dukrą ir sutartu laiku negrąžino jai. Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras pagrobė savo mažametę dukrą (gim. 2022 m.) ir bėgdamas kirto Rusijos sieną.

Atliekant paieškos veiksmus, nustatyta, kad tą pačią dieną, apie 13 val. 4 val. min., Šilutės rajone, Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.

Lietuvos pasieniečiai pastebėjo, kad Skirvytės upėje guminė valtis kirto Lietuvos ir Rusijos sieną ir įplaukė meldus. Prie jų priplaukė Rusijos pareigūnų kateris. Anot VSAT atstovo G. Mišučio, pasieniečiai dar bandė žodžiu susisiekti su valtimi nuplaukiančiais asmenimis, tačiau jokio atsakymo negavo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko pagrobimo. Tuo metu VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo.

Vaiko teisių tarnyba: į Rusiją išgabentos mergaitės tėvams anksčiau buvo teikta pagalba



Į Rusiją sekmadienį išgabentos mergaitės tėvams anksčiau buvo teikta tarnybų pagalba, sako Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vedėja Alina Žilinaitė.

„Taip, šeimai buvo teikta pagalba dėl bendravimo su vaiku tvarkos“, – Eltai perduotame komentare teigia A. Žilinaitė.

„Kai tėvai gyvena skyriumi, yra nustatoma bendravimo su vaiku tvarka. Kai tėvai šeimoje gyvena bendrai, tų problemų turbūt neiškyla, o čia vis tiek reikia susitarti, su kuo vaikas gyvens, kokiu periodiškumu tėvai susitiks, bendraus, kaip vyks tas bendravimas. Tai dėl šito tikrai esame dalyvavę (šeimos gyvenime – ELTA)“, – pažymėjo tarnybos atstovė.

NKVC: savo vaiką į Rusiją išgabenęs tėvas – galimai šios šalies pilietis







Savo vaiką pagrobęs ir į Rusiją sekmadienį išgabenęs tėvas galimai yra šios šalies pilietis, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tai yra vaiko susigrąžinimo procesą sunkinanti aplinkybė.

„Atsirado galimai sunkinančios aplinkybės, tai yra, kad, kaip teigia Rusijos pusė, tėvas mažametės yra taip pat ir Rusijos pilietis“, – Vyriausybėje pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė V. Vitkauskas.

„Tai, be abejo, keičia kardinaliai situaciją ir mūsų galimybes, tai apsunkina patį procesą ir turime ieškoti kitų būdų kaip galėtume greičiau užtikrinti mūsų pilietės saugumą“, – pridūrė jis.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Antanas Montvydas pažymėjo, kad kol kas nėra duomenų, kurie leistų patvirtinti, jog mažametę pagrobęs tėvas iš Kretingos rajono tikrai turi Rusijos pilietybę.

„Mes negalime patvirtinti, kad jis turi Rusijos pilietybę. Mes galime patvirtinti, kad jis turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Mūsų registruose dėl Rusijos pilietybės informacijos nėra“, – spaudos konferencijoje sakė VSAT vado pavaduotojas A. Montvydas.

„Yra kreiptasi į Rusijos sienos įgaliotinį Kaliningrado srityje. Laukiame iš jo atsakymo“, – aiškino pareigūnas.

Ar mergaitę pagrobęs tėvas pasiprašė Rusijos pilietybės, A. Montvydas atsakyti negalėjo.

„Kol kas tokios informacijos neturime“, – sakė Antanas Montvydas.

Institucijos sureagavo per kelias minutes



„Mes įvertinome situaciją, įvertinome tai, kas įvyko vakar. Mūsų institucijos, konkrečiai VSAT, suveikė vakar žaibiškai. Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kada buvo pastebėta valtis plaukianti per upę Rusijos federacijos teritorijos link“, – sakė V. Vitkauskas.

A. Montvydas informavo, kad VSAT pareigūnams atvykus į įvykio vietą asmuo su savo vaiku jau buvo išsilaipinęs Rusijos teritorijoje.

„Vakar dieną 13.04 val. Skirvytės upėje buvo pastebėta valtis: be irklų, be elektros variklio. 13.05 val. reagavo mūsų kateris, kad patikrinti tą informaciją, kurią matome per vaizdo stebėjimo sistemą, 13.06 val. buvo vietoje ir konstatavo, kad valtis įplaukusi į Rusijos teritoriją ir asmenų pačioje valtyje nebėra, jie išlipę į Rusijos Federacijos krantą“, – vaiko išgabenimo aplinkybes pasakojo A. Montvydas.

„Bandė mūsų sargyba kviesti grįžti į Lietuvos teritoriją, deja, to asmens ir nepamatėme“, – pridūrė jis.

A. Montvydas informavo, kad vyro tapatybė buvo nustatyta pagal jo automobilio duomenis.

„Buvo nustatytas automobilis, kuris paliktas krantinėje užrakintas. Ir gavus informaciją iš policijos, kad su tokiu automobiliu buvo paimtas vaikas ir išvežtas, kuris negražintas motinai, buvo nustatyta, kad čia tas pats asmuo, kuris neteisėtai kirsdamas sieną išvyko į Rusijos Federaciją“, – sakė jis.

VSAT atstovas į Rusiją savo vaiką išgabenusio asmens tapatybės neatskleidė, argumentuotas pradėtais ikiteisminiais tyrimais.

Ar asmuo pasiprašė Rusijos Federacijos prieglobsčio, VSAT informacijos šiuo metu neturi.

Paskelbta paieška Interpole

Kaip teigė V. Vitkauskas, pirmadienį vykusiame tarpinstituciniame susitikime sutarta veikti per tarptautinę bendruomenę. Pasak jo, tikimasi ir Rusijos geranoriškumo.

„Paskelbta paieška Interpole, dirbama per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos senais laikais turime priimtus su Rusijos federacija. Labai tikimės geranoriško Rusijos pusės bendradarbiavimo“, – spaudos konferencijoje sakė jis.

Rusų pareigūnų teigimu – mergaitei suteikta pagalba

V. Vitkauskas teigė, kad iš Rusijos pareigūnų gautomis žiniomis, pagrobta mergaitė yra globojama, jai suteikta visa reikiama pagalba.

„Mūsų žiniomis pati mergaitė, bent jau kaip mus informavo Rusijos pusė, yra globojama, jai suteikiama medicininė socialinė pagalba ir jos būklė yra gera“, – sakė NKVC vadovas.

