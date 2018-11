Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį informavo, kad yra „labai susirūpinusi destruktyviais Lietuvos valdžios veiksmais, dėl kurių faktiškai blokuojami atkuriamieji-remonto veiksmai sovietų karių palaidojimo vietose“. „Ypatingas priešiškumas kyla dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įpareigojimų įdiegti prie memorialinių objektų vadinamąsias informacines lenteles, kurių tekstas pagrįstas iškraipytų Sovietų kariuomenės išlaisvinimo vaidmens ir Antrojo pasaulinio karo rezultatų interpretavimu“, – teigiama pranešime. Anot Rusijos ministerijos, notą dėl šios situacijos Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai Lietuvos užsienio reikalų ministerijai perdavė penktadienį. Rusija priekaištauja, kad Lietuva „neieško išeičių“ siekdama baigti derybas ir pasirašyti susitarimą dėl karių palaidojimo vietų, taip pat vietų, kuriose palaidoti nuo karo ir represijų nukentėję piliečiai. Anot pareiškimo, Vilnius sprendžiant šį klausimą „aštrina situaciją“. „Šioje svarbioje dvišalių santykių srityje mes ir toliau veiksime remdamiesi abipusiškumo principu, įskaitant Lietuvos memorialinę veiklą Rusijos Federacijos teritorijoje“, – pažymima pranešime. Anot Rusijos URM, susidariusi situacija yra patekusi į aklavietę, ji tikisi depolizituotų Lietuvos veiksmų.

