Į Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus R. Ačas kreipėsi antradienį, jis teigia, kad Raseinių rajono meras A. Gricius potvarkį dėl nušalinimo priėmė nenorėdamas vykdyti teismo sprendimo, kuriuo R. Ačas turėjo būti grąžintas į administracijos direktoriaus pareigas. Taip pat buvęs administracijos direktorius savo skunde teigia, kad mero potvarkis neturi teisinio pagrindo nušalinti jį nuo administracijos direktoriaus pareigų. Tuo metu pirmadienių Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į tą patį teismą su prašymu iš nušalinto R. Ačo priteisti turtinę žalą – 10 tūkst. eurų. Savivaldybės skunde teigiama, kad Lietuvos apeliacinis teismas pripažino viešojo pirkimo Raseinių miesto V. Kudirkos kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo rangos darbų sąlygose numatytus ekonominio naudingumo kriterijus neteisėtais. Dėl to savivaldybei skirta 10 tūkst. eurų bauda. Tada administracijos direktoriaus pareigas ėjęs R. Ačas buvo savivaldybės Viešųjų pirkimo komisijos pirmininkas. Ši komisija tvirtina viešųjų pirkimų sąlygas. Susiję straipsniai: Raseinių savivaldybėje sumaištis: sugrįžta Remigijus Ačas Teismas: Ačas iš Raseinių administracijos vadovo pareigų atleistas neteisėtai Praėjusį ketvirtadienį teismas nusprendė, kad buvęs Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas iš šių pareigų atleistas neteisėtai ir turi būti į jas grąžintas, tačiau meras A. Gricius praėjusį penktadienį išleido potvarkį, kuriuo R. Ačas nušalinamas nuo administracijos direktoriaus pareigų, kol nebus priimtas sprendimas, jog jis išteisinamas dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų. Buvęs Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas figūruoja Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrime dėl galimo kyšininkavimo. Kitame STT tyrime yra ir dar du savivaldybės administracijos darbuotojai.

