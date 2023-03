Kaip skelbia teismas, V. Putinas įtariamas atsakingas už karo nusikaltimą – neteisėtą vaikų deportavimą ir neteisėtą vaikų perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusiją.

„Nusikaltimai, kaip įtariama, buvo įvykdyti Ukrainos okupuotoje teritorijoje nuo 2022 m. vasario 24 d.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

