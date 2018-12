Ministrės pirmininkės padėjėju dirbęs Rimantas Stankevičius teigė, kad penktadienį miręs JAV prezidentas nenorėjo kelti pernelyg aštrių reikalavimų Sovietų Sąjungos lyderiui Michailui Gorbačiovui, nes norėjo išsaugoti daugmaž patikimą derybų partnerį. Be to, tuo metu buvo sprendžiami klausimai dėl SSRS kariuomenės išvedimo iš Lenkijos, Čekijos nepriklausomybės. „Jis į Lietuvos klausimą žiūrėjo labai plačiai pasaulio kontekste, visų permainų Europoje kontekste, sovietų kariuomenės išvedimo iš kai kurių šalių kontekste. Jis turėjo rasti balansą tarp Lietuvos pripažinimo ir tų procesų“, – BNS šeštadienį sakė R. Stankevičius. „Jam tai buvo labai sunku. Reikėjo nepaaukoti, nenustumti per radikaliais reikalavimais Gorbačiovo iš arenos, nes Bushas matė, kad jis yra geriausias partneris deryboms. Radikalų Rusijoje tuo metu buvo pakankamai“ – pridūrė jis. K. Prunskienės susitikimas su JAV prezidentu vyko 1990 metų gegužę, praėjus dviem mėnesiams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Jį padėjo suorganizuoti JAV lietuvis, verslininkas Juozas Kazickas. R. Stankevičius su Lietuvos delegacija maždaug 40 minučių trukusio susitikimo pabaigos laukė už Baltųjų rūmų Ovalinio kabineto durų. „Mums reikėjo aktualizuoti Lietuvos nepriklausomybės klausimą ir tarptautinio pripažinimo klausimą. Reikėjo pasinaudoti visomis galimybėmis ir J. Kazicko, jo ilgamečių ryšių dėka pavyko gauti audienciją pas prezidentą Bushą“, – kalbėjo buvęs K. Prunskienės padėjėjas. „Buvo labai svarbu padaryti tai, kad ir tarptautinė bendruomenė, ir stambiausių pasaulio valstybių lyderiai įsijungtų į procesą, nepaliktų Lietuvos ilgoje laukimo procedūroje“, – teigė R. Stankevičius. Pasak jo, premjerės ir JAV prezidento susitikimas davė vaisių – Lietuva buvo plačiai aprašyta amerikietiškoje spaudoje, o G. H. W. Bushas per savo ryšius atvėrė kelią lietuviams susitikti su Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. R. Stankevičiaus teigimu, susitikimas davė ir kitokios naudos. „Aš neseniai kalbėjau su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, tai jis surado pėdsakų, kad po šito susitikimo Bushas susitikęs su Gorbačiovu labai spaudė jį dėl Lietuvos klausimų, ekonominės blokados nuėmimo Lietuvai klausimų“, – sakė jis. „Tas susitikimas turėjo matomų ir nematomų pasekmių, kurios išaiškėjo arba dar tik išaiškės ateityje“, – teigė R. Stankevičius. G. H. W. Bushas JAV prezidento pareigas ėjo 1989-1993 metais. Jam buvo 94 metai.

