„Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai pradėjo tyrimą dėl asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ įsteigimo aplinkybių“, – BNS pirmadienį nurodė prokuratūra.

Atliekant šį tyrimą aiškinamasi, ar nebuvo pažeistas viešasis interesas. Nustatę tokias aplinkybes, prokurorai galėtų kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo priemonių taikymo.

Anot prokuratūros, tyrimas pradėtas liepos 15 dieną, šiuo metu yra nagrinėjami asociacijos įsteigimo dokumentai.

Kalėjimų departamentas anksčiau atliko tyrimą dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančio A. Paleckio internetu įsteigtos organizacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“. Departamentas nustatė, kad nuteistasis elektroniniu parašu nesinaudojo ir galimai tai padarė trečiasis asmuo.

Taip pat prokurorai nagrinėja A. Paleckio bendražygių pasisakymus Rusijoje praėjusią savaitę.

„Prokurorams situacija apie asmenų vizitus į Baltarusiją ir Rusiją yra žinoma, šiuo metu yra nagrinėjama, ar vieši pasisakymai neturi padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamajame kodekse, požymių“, – rašoma komentare.

„Yra vertinama, ar galimai nepadaryti nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“, – teigiama jame.

Prokuratūra pabrėžia, kad institucijos nuolat stebi situaciją ir renka informaciją apie asmenis, veikiančius prieš Lietuvos valstybę, tuos duomenis analizuoja ir esant įstatyminiam pagrindui pradeda ikiteisminį tyrimą.

„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ atstovai Maskvoje praėjusią savaitę susitiko su Rusijos visuomenės rūmų atstovais, surengė spaudos konferenciją.

Joje dalyvavo organizacijos vadovė Erika Švenčionienė, už korupciją nuteistas buvęs „Vilniaus vandenų“ direktorius Darius Norkus, Edikas Jagelavičius, Mindaugas Ramoška.

„Geros kaimynystės forumo“ vadovė E. Švenčionienė teigė, kad jos ir bendražygių kelionės į Maskvą tikslas – pralaužti informacinę blokadą.

„Rusija – ta valstybė, kuri mums visuomet buvo draugiška. Per 30 metų nepriklausomos Lietuvos, niekada nebuvo kilę agresijos, visada iš jūsų pirkome žaliavas, be kurių Lietuvai neįmanoma išgyventi, buvote mūsų geriausiais ekonominiais partneriais“ – teigė ji praėjusį ketvirtadienį per spaudos konferenciją Maskvoje.

Per ją E. Švenčionienė tvirtino, kad dabartinę Lietuvos valdžią išrinko mažuma rinkėjų, be to, juos lengva papirkti. Ji sakė, kad valdžia nesupranta, kokią daro ekonominę žalą, todėl ragino į aukščiausią lygį pakelti „liaudies diplomatiją“, tikino, jog šalyje nuolat skamba gąsdinimai, kad Rusija gali užpulti Lietuvą.

„Geros kaimynystės forumo“ vadovė vylėsi, kad jos vizitas Maskvoje neužtrauks Lietuvoje jai jokios teisinės atsakomybės, nes šalies Konstitucija draudžia persekioti piliečius dėl politinių pažiūrų.

Kita vertus, forumo vadovė pasakojo dėl savo veiklos sulaukianti fizinių asmenų grasinimų, juos ji apibūdino kaip Ukrainos ir Stepano Banderos rėmėjus.

„Žinote, pas mus irgi yra fašistų. Kiekviena šalis turi... joje gyvena skirtingi žmonės“, – kalbėjo ji.

E. Švenčionienė taip pat sakė prašysianti Rusijos valdžios bevizio režimo Lietuvos piliečiams į Kaliningradą bei pranešė ketinanti Rusijoje atidaryti „Geros kaimynystės forumo“ atstovybę.

Spaudos konferencijos dalyviai aiškino, kad visuomeninės organizacijos „Teisingumo aušra“ lyderis Algirdas Paleckis ir Aleksejus Greičius be jokio pagrindo nuteisti dėl šnipinėjimo Rusijai.

Jie taip pat pranešė, kad Lietuvoje steigs savo politinę partiją.