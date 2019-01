Šie stulpeliai bus įrengiami taip, kad prie Seimo nebūtų galima privažiuoti transporto priemonėmis. Pastaraisiais metais užsienyje tokios priemonės naudojamos siekiant geriau saugotis nuo galimų išpuolių masinių susibūrimų vietose. „Ilgai derinome projektą su visomis pusėmis, ir su miestu, ir su visuomene, ir rengėme apklausas, ir viešąjį svarstymą. Ilgą kelią nuėjome, beveik pusantrų metų“, – sakė Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Valentinas Mackevičius. „Šiuo metu dedame paskutinius parašus savivaldybėje. Tada tiems dalykams skelbsime viešuosius pirkimus“, – pridūrė jis. Stulpeliai bus apie metro aukščio, dalis jų bus automatiškai pakeliami ir nuleidžiami esant poreikiui. Pasak V. Mackevičiaus, projektą planuojama baigti per artimiausius trejus metus. Apsauginė tvora iš stulpelių bus pastatyta ir šalia Seimo esančios Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prieigose, siekiant saugumo per čia vykstančius viešuosius renginius. „Matome, kas darosi pasaulyje, mūsų tarnyba tai analizuoja, daugėja teroristinių aktų su transporto priemonėmis. Einame su laiku koja kojon“, – kalbėjo V. Mackevičius. Panašūs stulpeliai šiuo metu stovi Vyriausybės pastato prieigose.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.