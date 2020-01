Privačių darželių sostinėje kainos: tūkstantį gali tekti pakloti nė nepradėjus lankyti

Tiesa, ieškant tinkamiausios įstaigos ir vertinant kainas, pateiktas tinklapiuose, vertėtų būti itin atidiems, mat dažnai jos pateikiamos be maitinimo, o kartais net iš karto išskaičiavus Vilniaus miesto savivaldybės lengvatą – 100 eurų.

Kai kurie darželiai maitinimo kainą įskaičiuoja į bendrą lankymo sumą, už rugpjūtį ima mažesnį mokestį, tačiau norintiems, kad vaikas darželyje pabūtų iki šeštos ar pusės septynių – teks mokėti papildomai.

Už maitinimą vienur teks mokėti 5,70 Eur, kitur 7,10 Eur, o darželyje „Baltų šalelė tarp pušelių“ – net 9,20 Eur per dieną. Į brangiausią maitinimą įskaičiuoti pusryčiai, pietūs, pavakariai ir užkandžiai.

Brangiausiai mėnuo, lankant pilną darbo dieną ir visas penkias darbo dienas per savaitę, kainuoja tarptautinėje mokykloje „The British School of Vilnius“. Čia suburiamose darželinukų grupėse ugdymas kainuoja nuo 650 eurų dvimečiams, iki 1350 eurų per mėnesį penkiamečiams.

542 eurų per mėnesį teks pakloti lankantiems „Mįsliaus sodą“, 527 – „Vaikystės sodą“, 550 – „Mažųjų valdas“, tačiau pastarajame dar papildomai kainuos ir maitinimas.

Beje, visur teks mokėti ir vienkartinį stojimo mokestį: mažiausiai – 100, daugiausiai – tūkstantį eurų. Tiesa, dažnas darželis nurodo, kad stojimo mokestį šeimai reikia mokėti tik kartą.

„Katino dienelės“ – iki 450 Eur

Darželyje „Katino dienelės“ mėnesio kaina svyruoja nuo 270 iki 350 eurų (kainos nurodytos su Vilniaus miesto savivaldybės skiriama 100 eurų kompensacija, tad, jei savo vaiką vedantiems tėvams nepriklauso kompensacija, teks mokėti šimtu eurų daugiau nei nurodyta). Beje, ir už 350, ir už 300 vaikui gali būt suteiktos tos pačios paslaugos, tik skirtinguose rajonuose. Visa diena darželyje nuo 7.30 val. iki 18 val. Baltupiuose ir Pašilaičiuose yra pigiau nei Antakalnyje. Į kainą įskaičiuoti anglų kalbos, keramikos, dailės, šokių ir kiti užsiėmimai.

4 dienos per savaitę Baltupiuose ar Pašilaičiuose įsikūrusiame darželyje „Katino dienelės“ kainuoja 270, o Antakalnyje – 330 eurų mėnesiui. Beje, į kainą įskaičiuota dviem užsiėmimais mažiau nei perkant pilną paslaugų komplektą.

Už pusdienius arba tris dienas darželyje Baltupiuose ar Pašilaičiuose teks sumokėti 280, o Antakalnyje – 300. Į kainą įskaičiuoti anglų kalbos, keramikos, muzikos ir dailės užsiėmimai.

Imamas ir stojamasis mokestis – 150 eurų.

„Abadelė“ – iki 363 Eur

Privatus darželis „Abadelė“ savo tinklapyje skelbia, kad „stengiasi sutaupyti ten, kur gali, neaukodami kokybės ir mūsų užsibrėžtų aukštų standartų“. Nurodoma, kad darželis siūlo geriausią ugdymą už sąžiningą kainą.

8 mėnesių – 1,2 metų vaikams mėnuo darželyje kainuoja 269 Eur, vyresniems – 249 Eur. Tiesa, dar papildomai reikia mokėti už maistą – 5,70 Eur už dieną. Jei vaikas darželį lanko tik pusdienį, mėnuo mažesniems kainuoja 160 Eur, vyresniems – 140. Maitinimo kaina ta pati ir pusdieniui, tad mėnesiui (20 darbo dienų) dar 114 eurų.

Susumavus, 1,2 metų ir vyresniems vaikams, lankantiems darželį pilną dieną ir gaunantiems maitinimą, šis darželis kainuoja 363 Eur.

Pradedant darželį reikia susimokėti ir stojamąjį mokestį – 150 Eur.



„Vaikystės sodas“ – iki 527 Eur

Darželiai „Vaikystės sodas“ kainas nurodo neišskaičius savivaldybių taikomų kompensacijų. Vaikams, lankantiems darželį pilną dieną (nuo 7.30 iki 18.30) mėnuo darželyje kainuoja 527 Eur. Jei vaikas darželį lanko keturias dienas per savaitę – 470 eurų per mėnesį.

Pusdienio ( nuo 7.30 iki 12.30 arba nuo 13.00 iki 18.30) kaina mėnesiui – 415 eurų, lankant keturias dienas – 385.

Šiame darželyje taip pat buriamos ir klasės, kuriose ugdoma anglų kalba. Mėnuo tokiose klasėse kainuoja 715 eurų.

Beje, norint pradėti lankyti šį darželį, teks, kaip ir kitur, susimokėti stojamąjį mokestį, tik čia jis didesnis – 420 eurų. „Vaikystės sodas“ Vilniuje yra įsikūręs dvylikoje vietų.

„Pažinimo medis“ – iki 395 Eur

Darželyje „Pažinimo medis“ vienkartinis stojimo mokestis – 220 eurų, o mėnuo – 395 eurų. Lankant pusdienį – 264. Lankantiems pilną dieną, į kainą įskaičiuotas maitinimas tris kartus per dieną, pusdienį – du kartus.

„Mįsliaus dirbtuvės“ – iki 542 Eur

Darželyje „Mįsliaus dirbtuvės“ galimi net keturi lankymo moduliai skirtingomis kainomis: penkis kartus per savaitę (400 eurų), keturis kartus per savaitę (350), tris kartus per savaitę (300) arba penkis pusdienius per savaitę (330). Jei vaikas lanko darželį pilną dieną, už kiekvieną papildomai reikia mokėti ir maitinimui – 7,10 Eur. Jei pusdienį – maitinimas kainuoja 1,90-5,80 Eur.

Stojamojo mokesčio darželis nenurodo, tačiau yra metinis mokestis – 200 eurų.

Papildomai reikia mokėti ir norintiems darželyje užsibūti ilgiau nei iki 18 val. Prailginto laiko grupė (iki 18.45 val.) per mėnesį kainuoja 50 Eur.

Prailginto darbo (18.00 – 18.45) grupės paslaugos mėnesinis mokestis – 50 Eur.

Susumavus, jei vaikas darželį lanko pilną darbo dieną ir visas penkias dienas per savaitę bei gauna maitinimą, mėnuo kainuoja 542 Eur.

„Baltų šalelė“ – iki 494 Eur

Mėnuo darželyje „Baltų šalelė“, lankant visą dieną nuo 7.30 iki 18.20 val. kainuoja 310 eurų, lankant tik keturias dienas per savaitę – 285, tris dienas – 260. Už mėnesį lankant po pusę dienos nuo ryto iki pietų arba nuo pietų iki vakaro – 250 Eur.

Vienkartinis ir negrąžinamas stojimo mokestis – 149 Eur.

Maitinimą darželis siūlo pagal asmeninį poreikį, tad už jį kainos išskaidytos ir reikia mokėti papildomai. Darželyje „Baltų šalelė ant kalnelio“ pusryčiai kainuoja 0,75 Eur, pietūs – 2,60, pavakariai – 1,20, o užkandžiai – 4 Eur. Darželyje „Baltų šalelė tarp pušelių“ kainos kiek didesnės: pusryčiai – 1 euras, pietūs – 3 eurai, pavakariai – 1,20, o užkandžiai – 4.

Jei tėvai pasirenka visą siūlomą maitinimą, dienai darželyje „Baltų šalelė tarp pušelių“ jis kainuoja 9,2. Jei vaikas dar ir patį darželį lanko pilną darbo dieną, pilnas paslaugų komplektas su maitinimu kainuoja 494 Eur.

„Mini darželis“ – iki 316 Eur

Vilniuje, Verkiuose, įsikūrusiame „Mini darželyje“ kaina mėnesiui – 140, lankant tik tris dienas per savaitę – 110. Beje, kainos nurodytos ugdytiniams, registruotiems Vilniaus mieste. Reiškia – su įskaičiuota Vilniaus miesto lengvata. Jei tėvai neregistruoti Vilniuje, kainos bus šimtu eurų didesnės.

Pusės dienos lankymo kaina mėnesiui – 105 eurai.

Papildomai, po 3,80 Eur, kasdien reikia mokėti ir už maitinimą. Mėnesiui maitinimas kainuoja 76 eurus, tad pilną darbo dieną darželį lankančiam ir jame valgančiam vaikui be Vilniaus miesto kompensacijos viskas kainuoja 316 Eur.

„Nykštukėliai“ – iki 396 Eur

Stojamasis mokestis darželyje „Nykštukėliai“ – 100 Eur, o mėnesio kaina lankant visą dieną – 300 Eur, lankant pusdienį – 250.

Papildomai kasdien reikia mokėti ir už maitinimą. Už pusryčius, pietus ir vakarienę – 4,80 Eur, o lankant pusdienį – 3,48 Eur.

Lankant pilną darbo dieną vien už maistą per mėnesį reiktų sumokėti 96 eurus. Už maitinimą ir darželį per mėnesį – 396 Eur.

„Mylimukų darželis“ – iki 409 eur

Už mėnesį „Mylimukų darželyje“ lankant pilną darbo dieną reiktų sumokėti 189 Eur, tačiau pateikiama kaina yra su jau išskaičiuota Vilniaus savivaldybės kompensacija, tad įprastai – šimtu eurų didesnė.

Maitinimas darželyje kainuoja papildomai – po šešis eurus, mėnesiui – 120 Eur.

Pilną darbo dieną lankančiam ir maitinimą gaunančiam vaikui per mėnesį darželio kaina be miesto kompensacijos – 409 Eur.

Registracijos mokestis – 100 eurų.

Tarptautinėje mokykloje „The British School of Vilnius“ – iki 1350 Eur



Pats brangiausias darželis Vilniuje – tarptautinė mokykla „The British School of Vilnius“. Čia ugdymo programos siūlomos vaikams nuo dvejų metų. Užpildžius prašymo formą reikia sumokėti 100 eurų, vėliau, stojant – dar 1000 eurų.

2 metų vaikams šios mokyklos lankymas mėnesiui kainuoja 650 eurų, 3 metų vaikams visą dieną – 1100. 4 metų vaikams metinis mokestis – 14700 eurų (1225 Eur per mėnesį), 5 metų – 16200 eurų metams (1350 Eur per mėnesį).

Darželyje visi vaikai mokosi lietuvių, ispanų kalbų, muzikos. Taip pat yra didelis pasirinkimas popamokinės veiklos. Darželinukams yra tiekiami pietūs ir užkandžiai.

Tarptautinis montesori darželis – iki 600 Eur

Tarptautiniame montesori darželyje ugdomi vaikai, kurių amžius nuo pusantrų iki 7 metų. Vaikams iki trejų metų darželis mėnesiui kainuoja 600 eurų, vyresniems – 550.

Vienkartinis stojimo mokestis – 300 eurų, tačiau dar papildomai kasmet reikia po 200 eurų susimokėti ir už ugdymo priemones.

„Mažųjų valdos“ – iki 705 Eur

Darželyje „Mažųjų valdos“ mėnuo lankant pilną darbo dieną (7.30-17.30 val.) – 550 Eur. Lankant pusę dienos – 400.

Stojamasis mokestis – 400 eurų.

Beje, nurodoma, kad už kokybišką ir ekologišką maistą teks mokėti papildomai, tik nenurodoma, kiek. Susisiekus su darželio atstove, ši įvardijo, kad pusryčiai ir vakarienė darželyje kainuoja po 1,75 Eur, o pietūs – 4,25. Į kainą taip pat įskaičiuoti užkandžiai: du iki pietų ir du po pietų. Mėnesiui visas siūlomas maitinimas kainuotų 155 Eur.

Papildomai kainuoja ir buvimas prailgintoje grupėje 17.30-18.00 – 25 eurai per mėnesį arba 17.30-18.30 – 50 eurų.

Susumavus ugdymą ir maitinimą, mėnuo šiame darželyje pasirinkus visą siūlomą maitinimą ir lankant pilną darbo dieną neišskaičiavus Vilniaus miesto savivaldybės kompensacijos, kaina mėnesiui – 705 Eur.

Darželių vadovės kainas vertina kaip vidutines ar net per mažas

Darželio „Nykštukėliai“ vadovė Neringa Černiauskienė DELFI teigė, kad jų kaina nėra didelė, tačiau neslėpė, kad rugsėjį ji buvo padidinta 30 eurų. Šįmet kainų kilimo teigė neplanuojantys.

Beje, vadovė suskubo pabrėžti, kad Vilniuje registruotų tėvų vaikams kaina ne iki 396 eurų per mėnesį, o šimtu mažesnė.

„Tėvams kaina gal ir didoka, o mums, kaip ugdytojams, ji šiek tiek mažoka, nes viskas brangsta, o į tuos kaštus įeina ir darbo užmokestis, ir aplinka, ir žaidimai, ir visos priemonės“, – teigė N. Černiauskienė.

„Nykštukėliuose“ šiuo metu ugdomos dvi grupės po dvylika vaikų. „Dirbame pagal savo individualią programą, atsižvelgiame į vaiko raidos tarpsnius, grupės – nedidelės, su viena grupe dirba trys pedagogai“, – darželio privalumus vardijo vadovė.

Neringa Černiauskienė Tėvams kaina gal ir didoka, o mums, kaip ugdytojams, ji šiek tiek mažoka, nes viskas brangsta, o į tuos kaštus įeina ir darbo užmokestis, ir aplinka, ir žaidimai, ir visos priemonės.

Beje, už maistą šiame darželyje imamas papildomas mokestis. Vadovė nurodė, kad taip buvo nuspręsta dėl tėvų patogumo. „Tėvai gali rinktis: arba pusryčiauja namuose, arba vakarieniauja namuose. Tėvai pasirenka visokius lankymo modelius, kartais ateina tik į pirmą ugdymo dalį, pietauti važiuoja namo. Visokių šeimų yra. Yra mamų, kurios nedirba, kurios gali pasirūpinti maitinimu“, – teigė N. Černiauskienė.

Vadovė gyrė ir beveik penkis eurus per dieną kainuojantį maitinimą – esą maistas visada karštas, šviežias, o ir valgiaraštis sudaromas vis kitoks penkiolikai dienų.

Kainų kilimo vadovė neplanuoja: „Nuo 2020 metų kainų kelti nežadame, pakėlėme rugsėjį“.

Darželio „Mįsliaus dirbtuvės“ direktorė Laura Tamošaitienė DELFI taip pat suskubo pabrėžti, kad kaina yra šimtu mažesnė, nes Vilniuje registruotiems tėvams suteikiamos šimto eurų dydžio kompensacijos.

Lankant pilną darbo dieną ir pasirinkus visą siūlomą maitinimą darželio kaina gali siekti iki 542 eurų per mėnesį neišskaičiavus kompensacijos.

„Mūsų darželis išskirtinis tuo, kad nenaudojame jokių tradicinių žaislų, viskas imama iš gamtos, kone viskas iš medžio, – kalbėjo L. Tamošaitienė. – Labai skatiname vaikų kūrybiškumą, žiūrime, kad kuo daugiau laiko praleistų gamtoje.“

Laura Tamošaitienė Mūsų darželis išskirtinis tuo, kad nenaudojame jokių tradicinių žaislų, viskas imama iš gamtos, kone viskas iš medžio. Labai skatiname vaikų kūrybiškumą, žiūrime, kad kuo daugiau laiko praleistų gamtoje.

Beje, darželis veikia vos kelis mėnesius, tad šiuo metu yra sudaryta tik viena grupė iš keturių vaikų. Darbuotojų darželyje taip pat nedaug – vos du.

Maitinimas šiame darželyje kainuoja 7,10 Eur dienai – tai kone brangiausias maitinimas sostinės darželiuose, tačiau direktorė teigia, kad kaina verta to, kas dedama į lėkštes.

„Maistas labai skanus, porcijos didelės, viskas šviežia, skanu, vaikai labai gerai valgo. Bent jau šitie keli, kurie yra“, – teigė vadovė ir pridūrė, kad maisto tiekimo įmonę pasirinko pagal rekomendacijas ir atsiliepimus.

Darželio „Mažųjų valdos“ vadovė Karolina Sugint-Kaupė teigė, kad jų kainos nėra didelės, lyginant su sostinės rinka.

„Manau, kad esame vidutiniškas darželis kainos požiūriu. Lyginame rinką: yra ir brangesnių, ir pigesnių“, – teigė darželio vadovė ir tvirtino, kad šiuo metu kainos kelti neplanuoja. Beje, kaina esą buvo kelta tik vieną kartą per penkerius metus.

darželio „Mažųjų valdos“ atstovė Manau, kad esame vidutiniškas darželis kainos požiūriu. Lyginame rinką: yra ir brangesnių, ir pigesnių.

Beje, maistas skaičiuojamas atskirai, jos teigimu, dėl tėvų patogumo, nes ne visi esą pusryčiauja ar vakarieniauja darželyje. O ar 7,75 Eur nėra didelė kaina dienos maitinimui darželyje? „Galima lyginti ir suaugusiųjų pietus. Vienur dienos pietus galime pavalgyti ir už 3,5 Eur, o kitur ir už 7. Nuo kokybės priklauso“, – kalbėjo K. Sugint-Kaupė.

Jos teigimu, vaikams patiekiamas tik ekologiškas maistas, gaminamas pagal naujausias rekomendacijas. „Esame įsitikinę, kad tik sveikame kūne gali atsiskleisti maksimalus vaiko potencialas“, – teigia direktorė ir priduria, kad ir tėvams rekomenduoja sveikai maitintis ir namuose.

Vadovė tvirtinimu, kad „vaikas „Mažųjų valdose“ yra suvokiamas kaip stebuklas“. Beje, vadovės teigimu, darželyje nėra ir būrelių: „Kalbos, muzika, matematika, dailės saviraiška, lauko pedagogika ir žygiai, gimnastika, išvykstamoji edukacija – suvokiami kaip baziniai kiekvieno vaiko poreikiai. Tai metodikos dalis“.