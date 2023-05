Eurokomisaras V. Sinkevičius DELFI TV laidoje „Iš esmės“ pripažino, kad ir rengiamas 11–asis ES sankcijų paketas Rusijai esminių pokyčių neduos, esą jis yra tik būdas peržvelgti jau įvestas sankcijas.

„Iš to, kas dar kurtų didžiulę naujieną realiai likę tik „Rosatom“, visa kita tai tikrai nebūtų antraštės, tai būtų labiau kosmetinis darbas, įtraukimas papildomų elementų, kurie galimai sudaro sąlygas apeiti sankcijas. Jau prieš kurį laiką matėme „Financial Times“ straipsnį, kuris nėra labai malonus apie sankcijų apėjimą. Viena yra iš tribūnos kalbėti apie daugiau sankcijų ir jas skelbti viešai, o visai kas kita yra jas įgyvendinti. Ir čia prasideda tikras darbas, reikalaujantis ypatingų diplomatinių pastangų kalbėtis, telkti tą pasaulį, kuris nebūtinai palaiko tą pačią liniją kaip mes, ir neslėpkime to fakto, kad kai kurie mato galimybę užsidirbti iš to.

Tai manau, kad čia turi būti didžiausias dėmesys tiek Europos Komisijos, tiek individualiai šalių narių, užtikrinant, kad nesusidarytų tos sąlygos apeiti sankcijas ir ypač, kai kalbame apie dvigubos paskirties prekes. Viena yra tos prekės, kurios nelabai gali būti panaudotos fronte, tai dar tebūnie, bet dvigubos paskirties prekės tiesiogiai prisideda prie Ukrainos žmonių žudymo. Ir čia privalome padaryti viską, kad Rusijai nebūtų jokių galimybių turėti prieigą prie tų technologijų, kurios galėtų toliau kurti ir plėsti jau išsikvėpusią, dvesiančią karo mašiną“, – aiškino V. Sinkevičius.