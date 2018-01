Pirmieji kariai į Lietuvą atvyko gruodžio pabaigoje, BNS informavo Krašto apsaugos ministerija. „Planuojama, kad iki sausio vidurio iš viso atvyks daugiau kaip 250 Prancūzijos karių, kurie prisijungs prie NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje“, – sakė ministerijos atstovė Asta Galdikaitė. Pasak jos, Prancūzijos kariai sudarys vieną iš manevrinių bataliono kuopų, jie taip pat tarnaus kovinės paramos vienetuose, kovinės grupės štabe. Prancūzai į Lietuvą atsigabens pagrindinius kovos tankus „Leclerc“ ir pėstininkų kovos mašinas VBCI. Oficiali naujo kontingento inauguracijos ceremonija planuojama sausio pabaigoje. Prancūzijos kariuomenė šiuo metu vertinama kaip geriausiai parengta Europoje. Susiję straipsniai: Juodasis scenarijus Lietuvai: vienas neatsargus žingsnis dėl NATO – ir lauktų liūdnas likimas Rusijos URM viceministras: NATO pajėgas ir ginkluotę priimančios šalys blogina savo saugumo padėtį Prisijungus Prancūzijos kariams tarptautiniame NATO batalione Lietuvoje tarnaus daugiau nei 1200 karių. Šiam vienetui vadovauja Vokietijos kariai, jame taip pat tarnauja belgai, kroatai, liuksemburgiečiai, olandai ir norvegai. Tarptautiniai batalionai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje buvo dislokuoti pernai. NATO tai vadina atsaku į Rusijos agresiją Ukrainoje ir didesnį karinį aktyvumą Baltijos jūros regione.

