„Tolimesnis kariuomenės modernizavimas ir ginkluotės klausimai: jei pasiekėme, turime ir išlaikyti tuos mūsų įsipareigojimus 2 proc. BVP, ir, kiek įmanoma, kiek leidžia sąlygos, jį didinti (...). Prezidentės prioritetai išlieka nuoseklūs, einantys per visas kadencijas, tai yra tiek kova su korupcija, teisingumo didinimas, stiprinimas, nacionalinio ekonominio, socialinio saugumo stiprinimas“, – Žinių radijui antradienį teigė Dalios Grybauskaitės patarėjas. Anot jo, derantis dėl naujos Europos Sąjungos finansinės perspektyvos Lietuvos prioritetu išliks paramos siekis Ignalinos atominės elektrinės uždarymui, elektros tinklų sinchronizavimui, žemės ūkiui. M. Lingės teigimu, ir toliau turi būti telkiama tarptautinė parama Lietuvos pozicijai, jog Baltarusijoje statoma Astravo elektrinė „visuotinai būtų pripažinta grėsme Lietuvai ir visai Europai“. Jis teigia, jog „Vyriausybės kasdienio darbo dėmesio centre“ turėtų būti ir Europos Komisijos įvardijamos rekomendacijos – priemonės sprendžiant demografines problemas, mažinti socialinę nelygybę, stiprinti kovą su šešėliu.

