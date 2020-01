Pateikė kitokią premjero žodžių versiją

Anot jo, viešojoje edvėje kilusios diskusijos dėl premjero žodžių net nebūtų, jeigu interviu metu išsakyta pozicija būtų buvusi teisingai suprasta.

„Premjeras atsakė į žurnalisto klausimą, aiškiai pabrėždamas, kad tikrai neturi galvoje prezidento ar Prezidentūros. Jis paskui dar patikslino, kad ministrui, kuris galbūt ne visai gerai kalba lietuviškai, kuris deleguotas lenkų rinkimų akcijos – jam yra tiesiog sudėtingiau nei kitiems. Mes matome, kiek viešojoje erdvėje yra daug kaltinimų, kai kurie yra visai nepagrįsti, bet kuriuo atveju, ministras pirmininkas kalbėjo apie tai, neturėdamas mintyje, kad kaip nors prezidentas diskriminuoja tautiniu atžvilgiu ministrą arba kažką kitką.

Dabar premjeras turi teisintis dėl to, ko jis nepasakė. Prezidento patarėjas sako, kad tai yra nusišnekėjimas – čia yra citata ir tai yra visiška nesąmonė. Dar kartą galiu pasakyti, kad tikrai ministras pirmininkas neturėjo omenyje nei prezidento, nei Prezidentūros, o patarėjo reakcija – sunkiai suprantama“, – laidoje DELFI sakė S.Malinauskas.

S.Malinauskas tikina, kad jeigu ir toliau vartosime tokią leksiką, bus labai sunku vykdyti realius darbus, kurių gausu.

„Klausydamas interviu aš buvau nustebintas ne tik kalbant apie leksiką, kad tai nusišnekėjimas ir panašiai, čia jau klausimas dėl politinės etikos. Patarėjui nėra suteikiamas kažkoks specialus mandatas, tai yra specialistas, kuris yra pasamdytas vadovo jį konsultuoti, pasidalyti kompetencija. Jeigu prezidento nuomonė tikrai yra tokia, kad premjeras žemai puolė ir nusišneka, tada man kyla didelis klausimas – kas toliau.

Man labai įdomu, kaip tas santykis formuosis toliau. Supraskime, kad su Narkevičiaus istorija Lietuvoje nesibaigs gyvenimas, nei Seimas pasikeis, nei Prezidentūra. Yra daug iniciatyvų Seime, manau, apie visa tai būtų sunku kalbėti, jeigu patarėjai tokiais epitetais komentuotų prezidento ar Seimo pirmininko žodžius“, – taip pat sakė premjero patarėjas.

Pritrūko politinės kultūros

Seimo Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcijos narys Arvydas Anušauskas tikino, kad politikai turėtų kalbėti aiškiai – taip, kad jų žodžių nebūtų galima taip priešiškai interpretuoti.

„Aš manau, kai kalba aukščiausio rango politikai, jų kalba turi būti labai aiški, kad jos nereikėtų interepretuoti, aiškinti, ką jis turėjo, o ko neturėjo galvoje. Jeigu yra pasakoma neaiškiai, savaime aišku, kad tokie pasisakymai gali sulaukti daugybės klausimų ir abejonių. Tai reikia turėti galvoje, kiekvienas iš mūsų tai turi žinoti. Politinė kultūra – dviejų pusių judėjimas. Jeigu iš vienos pusės jos pritrūksta, iš kitos pusės atsiranda daugiau“, – DELFI sakė A. Anušauskas.

Laidoje S.Malinauskas taip pat įvertino, jo manymu, nelengvą tolesnį J.Narkevičiaus darbą.

„Galiu kalbėti kaip komunikacijos specialistas, nes aš aiškiai matau, kad Narkevičiui toliau bus labai sudėtinga, kaip ministrui. Tai yra žmogus, kuriam trūksta lyderystės, kuriam trūksta charizmos, jis sunkiai dėlioja savo mintis, jis yra iš tautinės mažumos. Iš žurnalistinės pusės, aš suprantu, kad toliau jam bus sunku. Jeigu jis būtų jaunas, energingas, aiškiai kalbėtų – jam būtų lengviau“, – įvertino J.Narkevičiaus situaciją.

Sureagavo į STT pažymą

Laidoje premjero patarėjas sureagavo ir į naujausią DELFI paviešintą informaciją.

Po prezidento Gitano Nausėdos kaltinimų susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui, įdarbinus susisiekimo sektoriuje apie 20 su jo atstovaujama partija susijusių asmenų, aiškėja tikrieji įdarbintų asmenų skaičiai ir jų ryšiai. Tai rodo DELFI gauta Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikta analizė apie sektoriuje įdarbintus asmenis. Dokumentas nurodo, kad nuo ministro darbo pradžios 12 asmenų, turintys ryšių su minėta partija buvo įdarbinti ministerijai pavaldžiose įstaigose, trys partijos nariai patys dirba ministerijoje, joje taip pat yra ir su LLRA-KŠS susijusi politinio pasitikėjimo darbuotoja. Informacija pateikta iš viso apie 16 asmenų.

„Man pačiam teko matyti tą pažymą. Pirmiausia, išsklaidykime abejones, kaip ji atsirado. Taip, Prezidentūra paprašė STT atlikti vertinimą. Pateikta tokia informacija iš STT buvo, yra trys lenkų rinkimų akcijos nariai – ministras, viceministras ir patarėjas – daugiau narių nėra. Toliau yra dar 12 žmonių, kurie užima pakankamai žemas pareigas, jie yra ne nariai, bet tai yra antros eilės, pavyzdžiui, močiutė ar senelis, pats artimiausias ryšys yra sesuo.

Čia galbūt irgi yra apie ką pakalbėti. Jeigu mes imame ir vertiname tokius dalykus, pavyzdžiui, Prezidentūra tai daro. Galbūt jai reikėjo paprašyti, kad STT atliktų vertinimą iš visų 500 žmonių, kiek yra susiję su kitomis politinėmis partijomis. Gal paaiškėtų, kad tas 12 yra labai nedidelis skaičius“, – sako S.Malinauskas.

Už ką atleisti Narkevičių?

Pasiteiravus A.Anušausko, už ką visgi ministras J.Narkevičius turėtų būti atleistas, jis pateikė ne vieną priežastį.

„Opozicija visada galėtų pasakyti, už ką. Užtektų vienos vakarienės Minske ar ne Minske – to užtenka. Ministras, kaip politinė figūra, neturi daryti žalos Lietuvos reputacijai. Kiekvienas politikas tai žino kaip abėcėlę. Aš tik dar kartą galiu pakartoti, kad užtenka vieno darbo, kuris kenkia valstybės prestižui, to užtenka, kad ministrui reikėtų trauktis.

Kita vertus, man šiek tiek juokingai skamba, kai sakoma, kad ministras per 6 mėnesius jau tiek nuveikė, kad viskas pasikeitė, mano galva, taip tikrai nėra. Galima per kelis mėnesius tęsti darbus, kažką pradėti anksčiau, sunku būtų pradėti naujus darbus per tokį trumpą laiką.

Ministras tais veiksmais, kurie darė žalą dėl kelių, dėl vakarienių, pietų, sprendimų, kurie ne visada buvo aptarti vyriausybiniuose pasitarimuose (turi omenyje Lietuvos paštą), tai, manau, tikrai yra dėl ko išsakyti priekaištus“, – sakė politikas. „Vilniaus ar Šalčininkų rajonuose mes matome milžinišką nepotizmo lygį, jeigu tai jam priimtina, bet čia yra ne vien Vilniaus, bet visos Lietuvos reikalas.“

Jam paprieštaravo S.Malinauskas, kuris tikino, kad netiki, jog pačiam A.Anušauskui neteko būti panašioje situacijoje dėl pietų ar vakarienės.

„Aš pasakysiu, ko galbūt neturėčiau sakyti. Jeigu tu esi kviečiamas į kažkokius renginius, kur yra pietūs, kur tiesiog yra protokolo klausimas ir tu turi pietauti, yra atvejų, kai sumoka kažkokia savivaldybė ir tu nepasiimi tos sąskaitos. Aš netikiu, kad jums, kaip politikui, taip nėra buvę. Daugeliu atvejų, tu eini į renginį savo laiko atžvilgiu, ir 20 ar daugiau eurų tikrai nėra būdas sutaupyti“, – sakė jis.

Paklausus, kaip baigsis ši Narkevičiaus istorija, S.Malinauskas tikino, kad pastarieji įvykiai labai atsilieps premjerui.

„Aš manau, kad tai tikrai paveiks premjero reitingus, kurie mažės, atsistoti šalia nepopuliariausio politiko ir bandyti jį apginti – sudėtinga ir neįmanoma. Aš ir pats tai jaučiu, bet kadangi neketinu eiti į politiką, man tai nėra taip svarbu.“

Skambūs pareiškimai

Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas pareiškė, kad premjero Sauliaus Skvernelio kaltinimai dėl diskriminacijos tautiniu pagrindu yra nepagrįsti, o ministras pirmininkas žemai puolė.

„Visų pirma, kai aš skaičiau interviu ministro pirmininko, tai prisipažinsiu, man buvo labai liūdna. Man buvo labai liūdna, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministras pirmininkas taip žemai nukrito ir tokius kaltinimus nepagrįstus formuluoja“, – antradienį Žinių radijui sakė G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Jaroslavas Neverovičius.

„Aš nekaltinu ministro pirmininko, bet aš manau, kad tai panašu į bandymą tautinių mažumų klausimą išnaudoti jo problemų uždengimui“, – tvirtino prezidento patarėjas.

Jis taip pat pareiškė, kad Lenkijoje S. Skvernelio pasisakymas neturėtų būti vertinamas rimtai: „Čia yra absoliuti nesąmonė, čia yra nusišnekėjimas, žemas lygis“.

„Reikia kuo greičiau baigti tokias nesąmones, susikaupti ties tais darbais, kur visi piliečiai laukia, kad Vyriausybė juos dirbtų“, – kalbėjo J. Neverovičius.

Valdančioji Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga pirmadienį taip pat pareiškė, kad Prezidentūra bando priešiškai nuteikti visuomenę tautinių mažumų atžvilgiu.

Tokiais pareiškimais premjeras ir partija dalijosi tęsiantis diskusijoms dėl G. Nausėdos paskelbtos informacijos, kad Lenkų rinkimų akcijos narys ministras J. Narkevičius įdarbino mažiausiai 20 savo partiečių ir su jais susijusių žmonių ministerijai pavaldžiose įmonėse.