Politologas: tolerancijos riba neturėtų būti taikoma tiems, kurie piktybiškai veikia prieš valstybės interesus

Anot Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesoriaus, politologo T. Janeliūno, pirmiausia reikia atskirti protestuojančius asmenis.

„Manau, kad pirmas uždavinys yra gana aiškiai atskirti žmones, kurie natūraliai turi kažkokį nerimą, kurie jaudinasi dėl savo aplinkos. Ir paaiškinti jiems kiek įmanoma geriau visą situaciją, kad jie ramiau jaustųsi, maksimaliai žinotų informaciją, kas daroma.

Ir tuos, kurie yra iš esmės piktybiškai nusiteikę protestuoti. Labai tikslingai destabilizuoti situaciją, kuri yra ne tiek prieš pačius migrantus, ar konkretų valdžios veiksmą, bet tiesiog prieš valdžią, tvarką ir tai, ką valdžia bando stabilizuoti“, – tikino politologas.

Kelio blokavimas prie Rūdninkų poligono. © Info TV

Jis teigė, jog su piktybiškai nusiteikusiais reikia elgtis „labai aiškiai pagal visus teisės aktus“.

„Taip, tolerancijos riba neturėtų būti taikoma tiems, kurie piktybiškai veikia prieš valstybės interesus“, – tikino Delfi pašnekovas T. Janeliūnas.

Politologas teigė, kad bene geriausia priemonė panaikinti nerimą – maksimali informacija.

„Greičiausiai žmonės pasigenda tiesioginio komunikavimo su jais, o ne per žiniasklaidos priemones. Jie galbūt nori konkrečių pareigūnų tiesioginio žodžio. Čia, matyt, irgi yra mūsų to biurokratinio aparato nuolatinė bėda. Žiūrima, kad galbūt laikomasi tvarkų, vykdomi įsakymai, bet pamirštama, kad reikia ir komunikuoti. Nes be visos tos tvarkos palaikymo būtina ir patiems žmonėms parodyti, kaip tai yra daroma ir kodėl“, – teigė VU TPSMI atstovas.

Politologas T. Janeliūnas teigė, jog pirmadienį policijos panaudota jėga buvo adekvati.

„Tiek, kiek aš mačiau, man pasirodė kaip adekvati, būtina reakcija. Nes tie protestai, kiek aš supratau, užtveriant kelią, kur yra numatyta padaryti neteisėtiems migrantams vieta tikrai (toliau, aut. p.) nuo gyvenamųjų vietų. Ir neturi nieko bendro su tų žmonių saugumu. Ji kaip tik skirta padidinti tų žmonių saugumą. Čia akivaizdus protestuotojų, tų pačių žmonių, kurie rengia mitingus visomis progomis – nuo Šeimų maršo iki pabėgėlių klausimo, tai yra piktybiškai nusiteikę žmonės. Ir juos reikia suvaldyti“, – Delfi antradienį teigė VU TSPMI profesorius, politologas T. Janeliūnas.

Rūdninkai © DELFI / Rinatas Chairulinas

Sulaikė 8 asmenis, panaudotos ašarinės dujos

Primename, kad policijos pareigūnai pirmadienį jėga patraukė žmones nuo kelio prie Rūdninkų poligono, kur jie blokavo važiuojamąją dalį, protestuodami prieš neteisėtų migrantų apgyvendinimą šioje Šalčininkų rajono teritorijoje.

Keliasdešimt žmonių bandė blokuoti į poligoną vedantį kelią, kad į jį nepatektų sunkvežimiai, vežantys migrantų palapinių miesteliui įrengti reikalingus daiktus.

Protestą stebėjusiems pareigūnams galiausiai pareikalavus pasitraukti nuo kelio, o daliai žmonių tai padaryti atsisakius, policininkai, susibūrę į maždaug dešimties grupelę, juos nustūmė.

Šiuos veiksmus lydėjo protestuotojų šūkiai „Gėda!“ ir vieno vyro, pasipiktinusio dėl „mušamų žmonių“, riksmai.

Policija tvirtina nenaudojusi perteklinės jėgos, o žmonės buvo nustumti jiems keliskart atsisakius vykdyti pareigūnų nurodymus pasitraukti nuo kelio.

Dėl teisėtų nurodymų nevykdymo buvo sulaikyti aštuoni asmenys, jiems vietoje išrašyti administracinių nusižengimų protokolai, BNS sakė policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Netrukus po to, kai žmonės buvo nustumti nuo kelio, jie gyvomis eilėmis sustojo prieš poligono vartus, tačiau po kelių minučių atvykusi riaušių policija jas išardė, BNS pranešė įvykio vietoje dirbusi korespondentė.

Šalikelėje likę protestuotojai pamažu išsiskirstė, tačiau poligono prieigose liko keletas žmonių.

R. Matonis teigė, kad praėjus kuriam laikui po numalšinto protesto poligoną saugoję Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai buvo priversti ašarinėmis dujomis vaikyti prie poligono likusius žmones, tačiau detalių incidento aplinkybių nurodė nežinantis.

Anot jo, policijos pareigūnai poligono prieigose liko budėti per naktį.