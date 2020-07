Po žinios iš JAV – slaptas tyrimas Lietuvoje: policijoje – šokiruojantys liudijimai

Maža to, paaiškėjo, kad ši nepilnametė lytinių santykių turėjo ne tik su alytiškiu – ja kaip sekso lėle naudojosi ir kiti vyrai: ir tie, su kuriais ši susipažindavo internetu, ir tie, kurie pas jos tėvus ateidavo išgerti alkoholinių gėrimų. Ne ką mažiau šokiruoja ir tai, kad apie dukros santykius su gerokai vyresniu vyru žinojo ir jos motina, kuriai už tylėjimą šis nupirkdavo alkoholio.

Dabar ši nepilnametė paimta iš tėvų ir perduota globėjams, tuo metu 31 metų alytiškis Justinas Stravinskas jau antrą kartą per pastaruosius metus buvo nuteistas ne tik dėl neteisėto disponavimo pornografijos įrašais, bet ir lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

Prieš metus daugiau kaip 2,2 tūkst. eurų bauda nubaustas vienoje bendrovėje darbininku dirbantis J. Stravinskas šį kartą sulaukė griežtesnės sankcijos – teisėja Edita Dambrauskienė nutarė jam skirti laisvės apribojimo bausmę dešimčiai mėnesių, uždraudžiant bendrauti su nepilnamete, lankytis jos gyvenamojoje vietoje bei įpareigojant būti namuose nuo 21 iki 6 val. Be to, teismas vyrui skyrė 6 tūkst. Eur baudą, kurią leido sumokėti per pusantrų metų.

Akiratyje – virtualūs žaidimai

Į teisėsaugos pareigūnų akiratį alytiškis pateko du kartus – pirmą kartą, kai iš JAV buvo gautas pranešimas apie jo socialiniame tinkle pasidalintus pornografinio turinio vaizdo įrašus. Atlikę kratą vyro namuose pareigūnai mobiliojo ryšio telefonuose, kompiuteryje ir atminties kortelėse surado keliasdešimt vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojami seksualiai išnaudojami vaikai.

Tada per apklausą policijoje J. Stravinskas tikino, kad savo turimų vaizdo įrašų niekam neplatino, į įkliuvo tik dėl to, jog vienai nepilnametei, gyvenančiai Tauragėje, per feisbuko susirašinėjimo programėlę nusiuntė giftą – judantį paveikslėlį su erotine nuotrauka.

„Aš susirašinėjau su mergina ir kartą ji man atsiuntė savo erotinę nuotrauką – buvo be kelnaičių, apnuoginusi apatinę kūno dalį, – sakė vyras. – Tada aš jai nusiunčiau judantį paveikslėlį, kuriame buvo pavaizduota, kaip vaikinas tenkina merginą oraliniu būdu. Mergina manęs paprašė atsiųsti daugiau tokių vaizdų, todėl per paieškos sistemą juos suradau ir nusiunčiau dar apie dešimt paveiksliukų. O tada netikėtai mano paskyra feisbuke buvo užblokuota.“

Taip nutiko, nes siunčiamus vaizdo įrašus pastebėjo socialinio tinklo sistema, šie duomenys automatiškai buvo perduoti JAV Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionaliniam centrui. Jo darbuotojai, peržiūrėję siųstus vaizdo įrašus, konstatavo, kad juose vaizduojami ne tik suaugusieji, bet ir mažamečiai vaikai.

„Specialiai paveiksliukų su vaikais neieškojau, gali būti, kad merginai nusiunčiau ir giftų su vaikais“, – kaltę pripažino J. Stravinskas.

Apklausos metu jis taip pat prisipažino, kad namuose laikė pornografinių vaizdo įrašų, kuriuose buvo nufilmuoti vaikai.

Prie kompiuterio – jauni kūnai

„Kadangi man patinka jauni kūnai, todėl aš ir siųsdavausi nuotraukas, judančius paveiksliukus ir vaizdo įrašus, kuriuose dažniausiai būvo vaizduojamos paauglės merginos – man tokie įrašai labai patiko“, – prisipažino alytiškis.

Ikiteisminį tyrimą atliekantiems tyrėjams jis neslėpė žinojęs, kad už pornografijos platinimą Lietuvoje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, tačiau esą nepagalvojo, jog gali tekti atsakyti ir už tokių vaizdų laikymą.

„Per daug laiko leisdavau prie kompiuterio, todėl taip ir nutiko, – kalbėjo J. Stravinskas. – Vaizdo įrašus ir nuotraukas išsisaugodavau, nes taip buvo patogiau – kai norėdavau jų pasižiūrėti, nereikėdavo iš naujo ieškoti internete.“

Per daug laiko prie kompiuterio leidęs alytiškis savo „pomėgių“ neatsikratė ir tuomet, kai jam iškeltą baudžiamąją bylą dar tyrė policijos pareigūnai – vyras ir vėl į savo mobiliojo ryšio telefoną ėmė siųstis nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojami mažamečiai asmenys. Šįkart jų kiekis buvo gerokai didesnis – daugiau kaip 2,3 tūkst.

Kratą J. Stravinsko namuose pareigūnai atliko pradėję kitą ikiteisminį tyrimą – paaiškėjo, kad jis buvo užmezgęs intymius santykius su vos už keliasdešimt kilometrų gyvenančia ir tuomet dar nė keturiolikos metų neturėjusia mergaite. Jis šiai taip susuko galvą, kad ji galvojo, kad dvigubai vyresnis vyras su ja ateityje ne tik kartu gyvens, bet galbūt ir sukurs šeimą.

„Justinas man buvo labai geras – padovanojo telefoną, žiedų, garso kolonėlę“, – per apklausą prisipažino nepilnametė.

© DELFI / Rafael Achmedov

Bet šios dovanos, kaip tikino J. Stravinskas, nebuvo atlygis už intymius santykius – esą jau keturiolikos metų sulaukusią panelę jis norėjo palepinti kaip „savo draugę“: „Tai buvo dovanos be jokios priežasties, tikrai ne už seksualines paslaugas.“

Nevaikiški žaidimai su vibratoriais

Vyras tyrėjams pasakojo, kad su nepilnamete susipažino dar 2019 m. pavasarį, mergina jam patiko ir jis nuolat ėmė lankytis šios namuose.

„Į jos namus buvau nuvažiavęs gal dešimt kartų, – prisipažino alytiškis. – Ji pati su manimi siekė lytinių santykių – atsisėsdavo man kelių ir mane glostydavo. Tai buvo du kartus – kartą kambaryje ant lovos, o kitą kartą – garaže.“

Vyras tyrėjams nurodė, kad savo kuprinėje vežiodavosi du vibratorius, todėl kartą garaže su mergaite nutarė pažaisti.

„Jokios prievartos ar apgaulės jos atžvilgiu nenaudojau, tik žaidžiau su vibratoriais ir juos panaudojau pagal paskirtį“, – tvirtino J. Stravinskas.

Vyras neigė, kad su nepilnamete taip pat turėjo lytinių santykių, nors kaltę dėl to pripažino ir tvirtino, jog esą nuoširdžiai gailisi.

Šokiruojantis keturiolikmetės liudijimas

Kur kas atviresnė buvo keturiolikmetė – ją pas ikiteisminio tyrimo teisėją pareigūnai apklausė tuomet, kai vaiko teisių gynėjai ją paėmė iš tėvų ir apgyvendino pas globėjus. Būtent tada ir paaiškėjo, kokį gyvenimą gyveno nepilnametė – jos apklausos metu nurodytos aplinkybės yra išties šokiruojančios.

„Aš bendravau su daugeliu vyriškių, turėjau su jais lytinių santykių, – kalbėjo keturiolikmetė. – Šiuos vyriškius susirasdavau internetu, be to, taip pat turėjau lytinių santykių su vyriškiais, kurie ateidavo pas mano tėvus ir girtaudavo.“

Nepilnametė tikino, kad su šiais vyriškiais ji „bendraudavo pati norėdama lytinių santykių“, o ja pasinaudojusiems vyrams net nebuvo jokia kliūtis jos pernelyg mažas amžius.

Taip buvo ir su J. Stravinsku – nepilnametė nurodė, kad su šiuo vyru ji bendravo kaip pora.

„Su juo lytinius santykius turėjau vieną kartą, tuo metu man jau buvo suėję keturiolika metų, tuomet buvo pavasaris, – sakė nukentėjusioji. – Justinas manęs paklausė, ar norėčiau, o aš – sutikau. Kitą dieną jis atsinešė vibratorių ir žaidė su manimi, tuo metu mano tėvų namuose nebuvo.“

Nepilnametė tikino, kad J. Stravinskas žinojo jos tikrąjį amžių, o pats melavo, jog jam yra 18 metų.

„Vėliau sužinojau, kad jis ne toks jau ir jaunas – jam yra 31 metai“, – kalbėjo nukentėjusioji.

Surado ir daugiau vyrų

Kad dukra su J. Stravinsku turėjo lytinių santykių, teisėsaugos pareigūnams prisipažino žinojusi jos motina: „Kai paklausiau, tai ji tik pradėjo juoktis, paraudo, bet prisipažino, – sakė, kad viskas vyko abipusiu susitarimu.“

Dukros draugystė su gerokai vyresniu vyru neužkliuvo ir nepilnametės tėvui – šis tyrėjams prisipažino, kad kartą garaže rado tuščią pakuotę nuo prezervatyvų. Bet tėvui apie tai intymius santykius su gerokai vyresniu vyru ši nenorėjo pasakoti.

„Su dukra problemos prasidėjo, kai Justinas jai padovanojo mobiliojo ryšio telefoną, – kalbėjo tėvas. – Jai rūpėjo tik telefoniniai skambučiai, neaiškios pažintys ir susitikimai. Ne kartą jai aiškinau, kad ji yra dar per jauna įvairioms pažintims, tačiau dukra manęs neklausė.“

Kai nepilnametė buvo paimta iš šeimos ir perduota globėjams, pareigūnai slapta klausėsi ne tik nepilnametės, bet ir jos motinos pokalbių. Viename jų nepilnametės motina piktinosi, kad globėjams perduota dukra policijoje „visko prišnekėjo“, taip pat prisipažino žinojusi, kad J. Stravinskas jos dukrai padovanojo garso kolonėlę, pas ją į namus pradėjo važinėti savaitgaliais, tamsiu paros metu ir kartu su dukra „garaže kuitėsi su vibratoriais“.

„Dukra buvo patvarkyta, kai aš išėjau dirbti į mišką“, – viename pokalbių nepilnametės motina taip pat prisipažino žinojusi, kad J. Stravinskas savo kuprinėje nešiojosi du vibratorius, o dukros draugas jai ne kartą buvo nupirkęs alkoholinių gėrimų.

Kauno apygardos prokuratūroje, kuri vadovavo šiam ikiteisminiam tyrimui, Delfi sužinojo, kad į teismą perduotos dar kelios baudžiamosios bylos, kuriose kaltinimai dėl lytinių santykių su keturiolikmete taip pat yra pateikti dar trims vyrams. Dar vieno, pasinaudojusio keturiolikmete, ikiteisminio tyrimo metu pareigūnams kol kas nepavyko nustatyti.