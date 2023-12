Po visus sukrėtusios kūdikio mirties bijo dar vienos tragedijos: atkreipia dėmesį į keistą žmonių elgesį

Jokių signalų apie problemas nebuvo

Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Skuodienės teigimu, įvykis, kada mirė tėvo per langą išmestas penkių mėnesių kūdikis, – labai skaudus ir, neabejotinai, keliantis daugybę klausimų visuomenėje.

„Turbūt kiekvienas jaučiame didžiulį skausmą, atsakomybę ir keliame klausimą, ar buvo galima to išvengti. Man labai sunku pasakyti. Mes vertiname visą veikiantį algoritmą. Tiek ministrė, tiek Klaipėdos meras pavedė sudaryti darbo grupes, kuriose mes esame ir dalyvaujame, peržiūrime viską kartu, nes vaiko teisių tarnyba yra tik viena iš dalyvių sistemos. Paslaugų tiekėjai – savivaldybės, todėl labai svarbu visoms pusėms kartu susėsti, įvertinti, persižiūrėti ir paklausti, ar buvo galima padaryti geriau, daugiau“, – teigė ji.

Anot pašnekovės, visus tokius ir panašius skaudžius atvejus sieja vienas bendras dalykas.

„Tiek Matuko atvejį, tiek šį, tiek kitus, kurie skaudesni vaikams, kalbant apie smurtą, sieja tėvų priklausomybės. Tiek Matuko, tiek šiuo atveju, mano pirminiais duomenimis, buvo vartoti narkotikai, ir ne vienos rūšies. Ką tai suponuoja? Tai suponuoja agresyvų, neprognozuojamą, destruktyvų elgesį, ypač vaiko atžvilgiu. Ar visada galima apsaugoti? Tiek mes, gaudami pranešimus, reaguojame, tiek socialiniai darbuotojai, kurie lankosi, tikiu, kad stebi, žiūri, stengiasi pastebėti, bet ne visada pavyksta atpažinti, kada naudojamos psichotropinės medžiagos. Kitas dalykas – ne visada pavyksta žmogų įkalbėti gydytis ir priimti pagalbą“, – teigė I. Skuodienė.

Pasak Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos vadovės, tokiose situacijose, siekiant išvengti skaudžių pasekmių, labai svarbu stebėti visą socialinę aplinką.

„Yra ne tik kaimynai, bet ir mokyklos, ir darželiai, ir gydytojai – visi, visa socialinė aplinka, kuri supa. Net ir tie patys artimieji, giminaičiai“, – teigė ji.

Anot I. Skuodienės, šiuo konkrečiu atveju jokių signalų apie problemas šeimoje iš aplinkos nebuvo.

„Galiu pasakyti, kad paskutinius metus mes negavome jokios papildomos informacijos apie smurtą, vaikų nepriežiūrą iš kaimynų, socialinių darbuotojų, atvejų vadybos ar policijos. Informacijos tokios paskutinius metus nebuvo ir signalų nebuvo. Kalbant apie tai, ką socialiniai darbuotojai įžvelgė lankydamiesi Klaipėdos socialinių paslaugų centre, – mes tikrai žiūrime dokumentus, kalbame ir tuoj susitiksime posėdyje aptarti“, – aiškino ji.

