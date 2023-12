Po vandeniu atsidūrė didžiulė 10 000 ha teritorija: kai kur situacija pasiekė stichinį lygį

Upės išėjo iš krantų

Spartus vandens lygio kilimas upėse užfiksuotas jau gruodžio 21-ąją, o labiausiai vanduo kilo vakarinėje šalies dalyje. Stichinis vandens lygis pirmiausia buvo pasiektas Šyšoje, netrukus pavojingai pakilo ir Leitė ties Kūlynais bei Minija ties Priekule. Meteorologai gero nežadėjo – pranešė, kad tai ne pabaiga ir vanduo dar kils.

Taip nutiko todėl, kad storas sniego sluoksnis ištirpo labai greitai – kone per naktį, be to, kasdien lijo. Prisidėjo ir šiaurės vakarų vėjas, dėl kurio sukilo vanduo jūroje ir mariose. Vanduo, pasak meteorologų, plūstelėjo į upes ir kilo po 30 cm per parą.

Gruodžio 22-ąją Šyša pasiekė stichinį lygį – 306 cm, neatsiliko ir Leitė – 245 cm. Jau kitą dieną Minijoje ties Priekule irgi perkopta stichinė riba (560 cm), vandens lygis siekė 571 cm. Nuo pasaulio buvo atkirstas Priekulės sen. Šilininkų kaimas, kuriame gyvena 25 gyventojai, apsemtas kelias link Šilutės, kuriame vandens jau buvo apie 40 cm.

Stichinis vandens lygis fiksuotas ir Leitėje, kuri sėmė tiltą ties Kūlynais, o Šilutėje Šyša apsėmė pėsčiųjų tiltą Pylimo gatvėje. Pavojingas potvynio lygis fiksuotas Lankupių vandens matavimo stotyje, kur Minija pradėjo lietis į laukus. Kalėdų dieną vandens lygis ties Lankupiais jau siekė beveik 8 metrus, o vanduo ir toliau kilo.

Apsemti keliai ir sodybos

Dar prieš Kūčias pranešta ir apie nepravažiuojamus kelius. Eismas draudžiamas keliuose Dituva–Priekulė–Dreižiai, Priekulė–Stragnai II, Plaškiai–Lazdėnai–Panemunė, Žemaitkiemis–Vabalai, keliuose į Sakūčius ir Tatamiškį. Vandens juose nuo 20 cm iki pusės metro.

Trečiadienio rytą Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus specialistas Rimantas Zimantas sakė, kad Atmata ir Šyša jau 8 cm, o Leitė net 15 cm viršijo savo kritines ribas. Dar prieš šventes rajone buvo apsemtas 9000 ha plotas, kiek hektarų po vandeniu atsidūrė Kalėdų dienomis, dar skaičiuojama. Vanduo jau semia ir sodybas Rupkalvių bei Žalgirių kaimuose.

Kūčių dienos vakare Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pranešta, kad pagalbos šaukiasi Grumblių k., Santakos g. gyvenanti senolė. Minijos vanduo jau bėgo į moters namus, ji prašė ją evakuoti. Į Grumblius išskubėję Priekulės ugniagesiai iš vandens semiamo namo senolę išnešė pas kaimynus.

O trečiadienio rytą, tuoj po 7 val., Šilutės gelbėtojai skubėjo padėti keliu į Sakūčius važiuoti rizikavusiam vyrui, kurio automobilis buvo nuvažiavęs nuo apsemto kelio. Vyras nebegalėjo išlipti, gelbėtojai nutempė automobilį į saugią vietą.

Pasak R. Zimanto, upių vandens kilimas jau stabilizavosi.

Elta praneša, kad vandens lygis Minijoje ties Priekule šįkart pakilo labiau, nei lapkritį, kai Klaipėdos rajone buvo paskelbtas stichinis įvykis. Kad šis kalėdinis potvynis galingesnis už buvusį lapkričio mėnesį, liudijo ir televizijos žurnalistų kalbinami Alkos kaimo gyventojai.

Ventėje 26 m/s vėjas

Lyg to būtų negana, pirmąją Kalėdų dieną padėtį dar apsunkino smarkus vėjas. Pirmadienio rytą Vakarų Lietuvos gyventojai gavo įspėjamąsias PAGD žinutes, kad tądien vėjo gūsiai stiprės iki 26 m/s, tad reikia pasirūpinti savo ir turto saugumu. LHMT praneša, kad vėjo stiprumas tądien Vakarinėje šalies dalyje siekė 23 m/s, Ventėje 26, o Klaipėdoje net 28 m/s.

Šalies ugniagesiai 56 kartus vyko šalinti ant kelių nuvirtusių medžių, daugiausia – Klaipėdos ir Tauragės apskrityse.

Šilutės PGT viršininkas Valdas Kundrotas sakė, kad mūsų gelbėtojai dar gruodžio 23-ąją šalino ant kelio užvirtusį medį Vainuto sen. Girininkų k. Gruodžio 25-ąją jie skubėjo į Švėkšną, kur medis užtvėrė Žalgirio g., ir į Gardamo sen. Juškaičių k., kur Aukštujų g. buvo nuvirtęs elektros stulpas ir kibirkščiavo laidai. Gelbėtojai aptvėrė teritoriją ir laukė ESO atstovų.