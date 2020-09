Po rekordinio susirgimų šuolio – skubus COVID-19 valdymo komiteto posėdis: bus sprendžiama dėl naujų priemonių

Premjeras Saulius Skvernelis feisbuke paskelbė, kad posėdyje planuojama priimti „naujus taktinius sprendimus, kurie leistų mažinti viruso plitimo pagreitį nestabdant gyvenimo šalies viduje“.

Vyriausybės vadovas sako suprantantis, kad nauja realybė gyvenant su virusu žmones vargina, bet tik „visuomenės sąmoningumas saugant save ir aplinkinius yra veiksmingiausia priemonė“, kol bus išrasta vakcina.

„Beveik 100 naujų užsikrėtimo atvejų per parą – tikrai daug. Per daug. Tačiau noriu visus nuraminti ir priminti, kad esame pasiruošę ir žinome, ką reikia daryti, – sako premjeras.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Daugiausiai naujų atvejų per parą iki šiol buvo fiksuota 90, epidemijos piko metu balandį. Iš viso per savaitgalį nustatyti nauji 179 koronaviruso atvejai.

Didžiausias COVID-19 židinys šiuo metu yra Radviliškio ligoninėje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras sekmadienį pranešė, kad iš viso su šiuo židiniu siejami 57 koronaviruso atvejai.

Radviliškio rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisija šeštadienį nusprendė, jog siekiant suvaldyti viruso plitimą nuo pirmadienio 5–12 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, stabdomas neformalusis ugdymas, atšaukiami renginiai. Pirmadienį mieste atidaromas mobilus COVID-19 patikros punktas.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga operacijų vadovo įsakymu nurodė vietos valdžiai sudaryti sąlygas koronaviruso testą atlikti kiekvienam pageidaujančiam rajono gyventojui.