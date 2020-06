Po pastarosios audros – sinoptikų įspėjimas: vietomis buvo pasiektas katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklis

„Kauno meteorologijos stoties (MS) duomenimis, per 9 val. iškrito 50,6 mm, Marijampolės automatinės meteorologijos stoties (AMS) duomenimis, per 11 val. – 52,1 mm, Šiaulių MS duomenimis, per 9 val. – 63,0 mm, Jonavos vandens matavimo stoties (VMS) duomenimis, per 12 val. – 53,0 mm, Nemajūnų VMS duomenimis, per 12 val. – 66,0 mm kritulių ir buvo pasiekti stichinio meteorologinio reiškinio rodikliai (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrinta 50–80 mm kritulių), o Lazdijų AMS per 11 val. užfiksavo net 104,2 mm kritulių ir pasiekė katastrofinio meteorologinio reiškinio rodiklį (kai per 12 val. ar trumpesnį laiką iškrenta 80 mm ir daugiau kritulių)“, – rašoma tarnybos feisbuko puslapyje.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba taip pat praneša, kad birželio 30-osios dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vakarų, pietvakarių vėjo gūsiai kai kur sieks 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra – 19–24 laipsniai šilumos.

Liepos 1-osios naktį šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, galima perkūnija. Dieną pietvakarių vėjas bus gūsingas. Temperatūra naktį – 11–16, dieną – 18–23 laipsniai šilumos.