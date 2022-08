Po dar vieno naujų COVID–19 atvejų šuolio nurodė, kur situacija prasčiausia

Prasčiausia padėtis – Palangos miesto savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 937,4 atvejo. O teigiamų teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 74,3 procento.

Toliau rikiuojasi Kauno miesto savivaldybė. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 835,4 atvejo. Čia teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 61,2 procento.

Po Kauno miesto rikiuojasi Vilniaus miesto savivaldybė. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 770,7 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas – 48,7 procento.

Panaši padėtis ir Kazlų Rūdos savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 736,2 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 69,5 procento.

O Alytaus miesto savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 725,5 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas – 48,6 procento.

700 atvejų ribą, tenkančią 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų peržengia ir Neringos savivaldybė. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 714,1 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas: – 84,2 procento.

Geriausia epidemiologinė padėtis fiksuojama Birštono savivaldybėje. Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 272,5 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 10,0 procentų.

Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis taip pat nukrito ir šiuo metu siekia 53,2 procento.

Delfi primena, kad pirmą kartą užsikrėtė 1709, antrą – 454, trečią – 16 žmonių.

Ligoninėse gydomi 160 COVID–19 sergančių pacientų, iš jų aštuoni – reanimacijoje.

Vasario pradžioje per parą buvo nustatoma daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu. Iš viso šalyje bent kartą koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 1,2 mln. žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 69,9 proc. gyventojų.