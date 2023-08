„Akivaizdžiai suklastota nuotrauka, pasinaudojus viešai skelbta 2019 m. pasienio ruožo fotografija. Mąstykime kritiškai“, – feisbuke įspėja tarnyba.

Kaip anksčiau pranešė stebėjimo grupė „Belaruskij Hajun“, nuotrauką platina karą palaikantys rusiški „Telegram“ kanalai. Suklastotoje nuotraukoje pavaizduota vyro ranka, laikanti „Wagner“ emblemą.

„Belaruskij Hajun“ atkreipia dėmesį, kad originalią nuotrauką, kurioje nėra rankos su emblema, savo straipsnyje prieš kelerius metus skelbė LRT. Pasak stebėjimo grupės, originali nuotrauka buvo apkarpyta, pakeistos jos spalvos, atlikta kitų pakeitimų.

Pasak „Belaruski Gajun“, analizė rodo, kad emblema ir ranka buvo pridėtos.

A photo with a Wagner fighter at the Lithuanian border pillar is another fake.



Neseniai platinta panaši klastotė neva „Wagner“ samdinys fotografavosi prie Lenkijos sienos. Socialinių tinklų vartotojai greitai pastebėjo, kad nuotrauka nėra tikra.



If you have seen a photo of the alleged mercenary Wagner on the Polish border online, you should know that it is photoshopped