Klaipėdos miesto savivaldybė pirmadienį pranešė sulaukusi informacijos, jog įvertinus sudėtingą Vilniaus miesto epidemiologinę situaciją ir situaciją stacionaruose, kuomet lovų užimtumas artėja prie kritinės ribos, buvo priimtas sprendimas daugiau „Pfizer“ vakcinų skirti Vilniaus miesto gyventojų vakcinacijai.

„Dėl šios priežasties buvo reikšmingai perskirstytos vakcinos, tenkančios pirmai dozei, tarp savivaldybių ir daliai savivaldybių nebus pristatytas planuotas vakcinų kiekis“, – teigiama uostamiesčio pranešime.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius anksčiau pirmadienį žurnalistams sakė, jog miestas gavo papildomas 19 tūkst. dozių vakcinos, nors teigė nežinantis, kodėl taip nuspręsta.

„Šią savaitę rekordiškai vakcinų gauname ir dar papildomai dėl „Pfizer“ vakcinų šiandien gavome informaciją, kad Vyriausybė dar 19 tūkst. dozių Vilniui išskyrė. Ar dėl to, kad pasiruošę esame geriau, ar dėl to, kad daugiau vakcinuojame, ar dėl to, kad jau visi gauna – sunku man pasakyti. Kad ir paskutinės minutės naujiena, bet labai džiugi. Per 42 tūkst. vakcinų šią savaitę turime“, – kalbėjo meras.

Dėl šios priežasties Klaipėdos savivaldybė atsisako planų balandžio 28-29 dienomis rengti prekybos darbuotojų vakcinaciją be išankstinės registracijos.

„Įvertinę perskaičiuotus kiekius, vakcinavimo centrai galimybės organizuoti šios akcijos šiuo metu nebeturi“, – teigiama pranešime.

Prekybininkai, kaip ir kiti 1.20 prioritetinei grupei priklausančių profesijų atstovai (pareigūnai, kariai ir kt.) vakcinuotis kviečiami pagal jų darboviečių pateikiamus sąrašus savivaldybei, tokiu atveju paskiriamas konkretus vakcinacijos laikas.