„Šiai dienai tai yra minimali dauguma. Tai neužtrenkia durų jungtis ir kitoms politinėms jėgoms, durys neužtrenktos tikrai jokiu būdu“, – BNS sakė uostamiesčio vadovas. Kiek anksčiau V. Grubliauskas skelbė, kad jau yra sutaręs burti bendrą daugumą su konservatoriais. Dabar prie jų prisijungia ir vienas iš trijų į tarybą patekusių Naglio Puteikio vadovaujamos Lietuvos centro partijos narių – Klaipėdos skyriaus pirmininkas Alvidas Šimkus. Klaipėdos taryboje V. Grubliausko komitetas kartu su mero mandatu taryboje turės devynis balsus, septynis – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, šešis – konservatoriai, keturis – Liberalų sąjūdis, tris – Lietuvos centro partija, komitetas „Titov ir teisingumas“ – du mandatus. Susiję straipsniai: Grubliauskas apie liberalų paramą Vaitkui: tai primena savotišką politinį Stokholmo sindromą Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams „Aš kalbuosi su partijos skyriaus vadovu, ne su pavieniais nariais, kaip norėtų tos partijos pirmininko žmona. Ir šiandien mes deklaruojame, kad trijų partijų atstovai, esantys miesto taryboje, imamės atsakomybės už bendros koalicinės programos rengimą ir visų valdžios grandžių formavimą“, – teigė V. Grubliauskas. „Tai dar nėra formalus konstitucinis koalicinės sutarties pasirašymas, tai reiškia viešą prisipažinimą, kad mes drauge rengsime koalicinę sutartį“, – pridūrė jis. Postų nesiūlė A. Šimkus teigia, kad sutiko su V. Grubliausko pasiūlymu, nes „pozicijoje dirbti geriau, nei opozicijoje“, taip pat tikina, kad jokio posto jam V. Grubliauskas nesiūlė. „Aš ir nepageidauju kol kas kažko labai, neturiu jokio didelio įnorio. Tačiau jeigu man bus pasiūlytos pareigybės, aš spręsiu, man eit ar neit“, – BNS sakė A. Šimkus. Be jo į Klaipėdos tarybą išrinktos dar dvi „centristės“ – partijos pirmininko N. Puteikio žmona Nina Puteikienė bei Laima Juknienė. Anot A. Šimkaus, prisijungti prie daugumos N. Puteikienei jis net nesiūlė, tačiau „didelė tikimybė“, kad prie jos prisijungs kita į tarybą išrinkta partijos narė. „Ponia N. Puteikienė veikia viena, ji nesitaria su niekuo ir jos kviesti ar nekviesti nesigauna. Ji galvoja, kaip galvoja, ir nesitaria su niekuo. O kitas narys dar truputėlį abejoja, sprendimą priims per artimiausias dienas“, – teigė A. Šimkus. N. Puteikis pasipiktino A. Šimkaus elgesiu Tuo metu Lietuvos centro partijos pirmininkas ir Seimo narys N. Puteikis trečiadienį išplatino pranešimą, kuriame teigia neigiamai vertinantis A. Šimkaus elgesį ir ketina jį šalinti iš partijos. „Jeigu A. Šimkus planuoja pasirašyti po tokiu koaliciniu susitarimu, bus svarstomas klausimas dėl jo pašalinimo iš partijos narių už įstatų pažeidimą. Labai gaila, kad žmogus, gavęs pirmą viešos politinės veiklos galimybę, pamina dėl savo asmeninio intereso principus, kuriais remiasi visų partija veikla“, – pranešime spaudai cituojamas N. Puteikis. Jis teigia, kad partija A. Šimkui nėra suteikusi įgaliojimo eiti į koaliciją su V. Grubliausko komitetu, o pats A. Šimkus dėl to į partijos pirmininką nesikreipė. „Žiniasklaidoje jau porą kartų jis tvirtino, kad kalbėjo su manimi, nors jokio pokalbio nebuvo“, – teigia N. Puteikis. Tačiau A. Šimkus teigia, kad partijos pirmininko atsiklausė, o pokalbis vyko trumposiomis SMS žinutėmis, taip pat jis sakosi partijos nepaliksiąs, nes joje yra nuo pat įkūrimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.