Penktadienį gatvėse išvysime daugiau pareigūnų: sostinės žydų gimnazijoje – sustiprinta padėtis, budės dešimtys tėvų

Sklinda raginimai palaikyti „Hamas“ teroristus ir pulti žydus

Gazos Ruože veikiančios teroristinės organizacijos „Hamas“ vienas įkūrėjų ir buvęs vadovas Khaledas Meshaalas paragino ateinantį penktadienį, spalio 13-ąją paskelbti „pasaulinę džihado dieną“, išeiti į gatves palaikant Izraelį užpuolusią „Hamas“ grupuotę.

Kreipdamasis į savo rėmėjus K. Meshaadas pareiškė, akcentavo, jog visi musulmonai žino savo pareigą bei juos kvietė į šventąjį karą prieš žydus visame pasaulyje.

Po šio pareiškimo socialiniuose tinkluose ėmė plisti islamistų raginimai penktadienį ne tik burtis į mitingus ir palaikyti skerdynes Izraelyje surengusius „Hamas“ teroristus, bet ir pulti tiek žydus, tiek jų verslo bei visuomeninius objektus.

🚨BREAKING: Khaled Meshaal, head of the Hamas movement abroad, urges global political action to support Gaza and condemn violence.