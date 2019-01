Be centrinio šildymo – pusė namo

Šiek tik pasikalbėjusi su Ona redakcijoje, kitą dieną žurnalistė nuvyko į svečius, apžiūrėti šeimos būsto. Nuvykus į Taurų dvaro gatvėje esantį trijų aukštų daugiabutį namą, pirmas įspūdis nieko bloga nežadėjo – daugiabutis renovuotas, iš išorės atrodo moderniai, lauko durys rakinamos elektroniniu užraktu. Tačiau užėjus į pirmame aukšte esantį butą, kuriame gyvena Ona, pasitiko daug liūdnesnis vaizdas. Supelijusios sienos, ore buvo justi drėgmė, o kartu ir pelėsio kvapas, nors patalpose buvo šilta.

Ona pasakoja, jog savivaldybės socialiniame būste įsikūrė 2012-aisiais. Apie 42 kvadratų bute, kuriame maža virtuvėlė, vienas didesnis pereinamas kambarys ir nedidelis miegamasis, glaudžiasi penkiese. Du iš Onos vaikų – jau suaugę. Devyniolikmetis sūnus išvykęs į užsienį, aštuoniolikmetis gyvena su ja. Drauge auga dar trys vaikai – penkiolikos, aštuonerių, ir mažiausia – dvejų metų ir 10 mėnesių dukrytė.

Pasak Onos, nuo lapkričio mėnesio Taurų dvaro g. 30 A name pusė namo likusi be centrinio šildymo – gyventojai šildosi elektriniais oro šildytuvais. 2015-aisiais renovuojant daugiabutį jame buvo įrengta sistema „oras-vanduo“. Iki tol gyventojai šildėsi krosnimis. Kaip vėliau sužinojome, taip atsitiko dėl to, kad vienoje iš dviejų laiptinių sistema tiesiog sugedo, o trejų metų garantinio aptarnavimo laikotarpis jau pasibaigęs. Šiuo metu šildymo neturi 12 butų, tačiau kai kurie iš jų, pasak Onos, tušti. Kai kurie gyventojai į užsienį išvykę. O mažus vaikus auginančių, pasak moters, keturios šeimos.

Į savivaldybę nesikreipė

Moteris rodo supelijusias kambarių sienas po langais, labiausiai pajuodęs tinkas šalia langų. Virtuvėje ant virvių padžiauti skalbiniai, tikėtina, dar labiau didina patalpose drėgmę.

– Gali skalbti neskalbęs. Iš spintos ištraukiu rūbus visus supelijusius. Čia mano džiovykla tokia, – šypsosi.

Šildosi Ona taip pat ir dujine virykle. Pasakoja nusipirkusi du balionus dujų, kad virtuvėje galėtų pasišildyti viryklės liepsna.

Į savivaldybę, nors gyvena „valdiškame“ bute, moteris teigė nesikreipusi. O ateinančios socialinės darbuotojos – Ona neslepia, kad yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų registrą, – esą tik gūžčioja pečiais.

– Nuo lapkričio pabaigos niekaip tos šilumos nesutaiso. „Mano būstas“ atvežė ant rytojaus du mažiukus ventiliatorius, jais ir šildomės. Neįmanoma gyventi, viskas pelija. Stengiuos su tais ventiliatoriais temperatūrą palaikyti, bet iki 20 laipsnių nelabai pakyla. Už elektrą mokesčiai išaugo, per du mėnesius tiek nemokėdavau, kiek dabar per vieną mėnesį turėjau sumokėti, – guodžiasi moteris.

Iki šiol už šildymą Ona teigia gavusi atskirą sąskaitą, kuri nebūdavo didelė. Tai vėliau patvirtino ir jos kaimynai – šalčiausiais mėnesiais automatiškai reguliuojama sistema kainuodavusi daugiausiai iki 40 eurų per mėnesį.

Onos gyvenamam būstui verkiant reikalingas remontas, neskaitant supelijusių sienų. Grindys taip pat apverktinos būklės, išdilęs linoleumas. Socialinius būstus, anot savivaldybės plėtros ir investicijų skyriaus specialistės Noros Kvederytės, savivaldybės specialistai prižiūri, sudaroma komisija, kuri nustato, ar reikalingas remontas.

Ona sako iš savivaldybės gavusi 800 eurų paramą, remontuotųsi pati, tačiau nerandanti meistrų. Tie, kurie siūlosi, atvirai „bambalių“ alaus prašo. Tokių moteris teigė nepageidaujanti.

Pasikalbėjusi su Ona žurnalistė laiptinėje sutiko dar du kaimynus. Šie nudžiugo sulaukę spaudos dėmesio. Vienas iš jų – akivaizdžiai įkaušęs, piktinasi neveikiančiu šildymu. Vyras ir moteris aprodė paskutiniame namo aukšte įrengtą sistemą bei sutiko nuvesti pas namo įgaliotinę. Nuo pernai šis daugiabutis, sudarius jungtinės veiklos sutartį, buvo perduotas naujam administratoriui „Tauragės būstas“. Prieš tai namą administravo Tauragės butų ūkis. Tai tas pats namas, dėl kurio savivaldybės administracija bylinėjosi teismuose dėl to, kad pasirašant jungtinės veiklos sutartį į susirinkimą kaip aštuonių name esančių socialinių butų savininko, savivaldybės atstovai nebuvo pakviesti. Tačiau savo teisybės savivaldybė teisme neįrodė.

Sutrukdė protestai Prancūzijoje

Namo įgaliotinė gyvena kitoje laiptinėje – šioje daugiabučio dalyje moderni šildymo sistema veikia. Moteris žurnalistei pasakoja, jog žmonės be reikalo burnoja ant „Tauragės būsto“, mat šildymo sistema name sugedo ne dėl naujojo administratoriaus kaltės. Esą prieš tai jos niekas neprižiūrėjo. Gyventojai pasakoja, esą sistemą montavusi Kauno įmonė bankrutavo, o ir garantinio aptarnavimo laikotarpis buvęs trumpas – vos treji metai. Pasak įgaliotinės, gruodžio 6 dieną surengtame gyventojų susirinkime šie buvo informuoti, jog atsarginės dalys sistemos remontui yra užsakytos.

– Tauragės Dvaro g. 30 A, Taurai, name yra įrengta „Oras-vanduo“ šildymo sistema. Vienos iš laiptinių šildymo sistemos gedimas identifikuotas 2018 11 22 d.. Kol bus išspręsta susidariusi situacija, butų gyventojams, iš karto buvo išdalinti elektriniai šildytuvai, kuriuos nupirko „Tauragės būstas“. Name įrengtos šildymo sistemos gamintojas nėra populiarus Lietuvoje. Kilo problemų dėl atsarginių detalių gavimo. Jas prireikė užsakyti, net iš pačio gamintojo, kuris randasi Prancūzijoje. Visa informacija apie esamą situaciją buvo pateikta butų savininkams 2018 12 06 d. susirinkimo metu. Dėl Prancūzijoje vykstančių streikų ir šventinio laikotarpio, detalių pristatymas vėlavo. Savaitės pradžioje sulaukėme žinių, kad užsakytos detalės mus pasieks jau šios savaitės pabaigoje. Šildymo sistemos veikimą planuojama atstatyti sausio 12 d. Gyventojai apie situaciją pilnai informuoti vakar, – antradienį teigė „Tauragės būsto“ vadovas Marius Stankus.

Publikaciją išspausdinus laikraštyje, šią savaitę, antradienį, į redakciją kreipėsi dar viena namo gyventoja. Moteris teigė, jog šeštadienį, kaip žadėta, sistema nebuvo sutvarkyta. Prašė pasidomėti situacija. Dar kartą kreipėmės į „Tauragės būsto“ vadovą M. Stankų. Šis informavo, jog išties sistema, kaip žadėta, praėjusį šeštadienį nebuvo sutvarkyta. Jo teigimu, sutrukdė logistikos problemos. Informavo ir apie numatytą terminą – šildymo sistemą planuojama sutaisyti sausio 22 d.

– Sistema nebuvo sutaisyta dėl logistikos problemų, t. y., ne visos reikalingos detalės pasiekė rangovą iš gamintojo. Rangovas, su kuriuo sudaryta sutartis dėl sistemos sutvarkymo, mums pateikia informaciją apie užsakymo vykdymą. Pagrindinės problemos yra logistikos kompanijoje, kuri tiekia reikiamas detales iš gamintojo. Šiandiena gauta informacija iš rangovo, kad trūkstamos detalės turėtų juos pasiekti šiandiena vakare arba pirmadienį iki pietų. Sistemos atstatymas planuojamas 2019 01 22, – teigė M. Stankus.

Situacija žinoma

Savivaldybės specialistė N. Kvederytė patikino, jog situacija šiame name jai yra žinoma.

– Mums taip pat kaip gyventojams nemalonu, kad tiek turėjo užsitęsti, jau du geri mėnesiai. Esame informuoti, kad šį šeštadienį turėtų būti sistema sutvarkyta, – teigė ji.

Paklausta, ar specialistai domėsis savivaldybei priklausančių butų, kurių tame name yra 8, būkle, specialistė teigė, jog darbuotojai jau buvo apžiūrėti situacijos, tačiau konkrečiai ką nors dar sunku atsakyti, kol problema nėra išspręsta.

– Žinoma, kad taip nepaliksim, važiuosim, žiūrėsim, kokie nuostoliai yra padaryti, o nuostolių, tikiu, per tuos du mėnesius dėl to šildymo atsirado, – komentavo N. Kvederytė.