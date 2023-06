Paskelbti PUPP rezultatai: dešimtokų pasiekimai per metus ūgtelėjo

Remiantis lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatais, šiemet dešimtokų surinktų taškų vidurkis siekia 46,5 iš 80 galimų taškų. 2022 m. jis sudarė 45 taškus iš tiek pat galimų.

Matematikos PUPP taškų vidurkis šiais metais išaugo iki 21,9 iš 45 galimų taškų. Praėjusiais metais per matematikos PUPP surinktas taškų vidurkis siekė 16,6 taškų iš 45 galimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos patikrinimų rezultatai per metus pastebimai ūgtelėjo. Viena vertus, tai nuteikia optimistiškai, kita vertus, džiaugtis dar ankstoka – gerėjančiai tendencijai patvirtinti reikia laiko. Rezultatai rodo, kad lyginant su 2022 m., šiemet sumažėjo mokinių dalis, gavusių žemiausius balus ir padidėjo aukščiausius balus gavusių mokinių skaičius. Tokia pat tendencija užfiksuota ir per lietuvių kalbos, ir per matematikos patikrinimus“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Šiais metais pirmą kartą vyko matematikos PUPP bandomasis patikrinimas, kuriame dalyvavo 23,3 tūkst. dešimtokų. Per bandomąjį testą mokinių surinktų taškų vidurkis siekė 16,7 iš 45 galimų surinkti taškų.

Tikrojo matematikos PUPP rezultatai rodo, kad patenkinamo pasiekimų lygio nepasiekusių mokinių skaičius sumažėjo per 14 proc., lyginant su praėjusiais metais. Patenkinamą pasiekimų lygį pasiekė 27,6 proc. matematikos PUPP dalyvavusių mokinių (2022 m. – 34,8 proc.), 35,4 proc. – pagrindinį pasiekimų lygį (2022 m. – 21,7 proc.), 11,8 proc. – aukštesnį pasiekimų lygį (2022 m. – 4 proc.), rašoma pranešime.

NŠA duomenimis, 21,8 proc. lietuvių kalbos ir literatūros PUPP dalyvavusių mokinių pasiekė patenkinamą pasiekimų lygį (2022 m. – 25 proc.), 60,8 proc. – pagrindinį pasiekimų lygį (2022 m. – 60,2 proc.), 13,3 proc. – aukštesnį pasiekimų lygį(2022 m. – 10 proc.).

Šiais metais dešimtokams geriau sekėsi atlikti žinių ir supratimo nei matematikos taikymo ir matematinio mąstymo reikalaujančias užduotis. Lietuvių kalbos ir literatūros patikrinime mokiniams geriausiai sekėsi kalbėjimo, kalbos pažinimo ir vartojimo bei teksto suvokimo užduotys, prasčiau – teksto kūrimas.

Daugiau nei 80 proc. lietuvių kalbos ir literatūros patikrinime dalyvavusių mokinių teigė, kad laiko atlikti užduotis jiems užteko. Lygiai tokios pat nuomonės buvo ir daugiau nei 70 proc. dešimtokų, dalyvavusių matematikos patikrinime. Atsižvelgiant į dešimtokų suteiktą grįžtamąjį ryšį po bandomojo matematikos patikrinimo, matematikos PUPP užduočiai atlikti skirtas laikas buvo pailgintas 20 minučių.